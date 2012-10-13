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Politika

Bahçeli: Referandum yerine seçimlerin 29 Mart 2014'te yapılması daha hayırlı

MHP lideri Devlet Bahçeli, oylamada yaşanan firenin kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi

13 Ekim 2012 17:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin erkene alınması oylamasında partisinden kimsenin fire vermediğini savunarak, “MHP’li vekiller imzalarının altında ölümüne kadar durur'' dedi. Referandum seçeneğinin halka külfet getireceğini belirten Bahçeli, yerel seçimlerin 29 Mart’ta yapılmasını istedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin erkene alınması oylamasında partisinden kimsenin fire vermediğini savunarak, “MHP’li vekiller imzalarının altında ölümüne kadar durur'' dedi. Referandum seçeneğinin halka külfet getireceğini belirten Bahçeli, yerel seçimlerin yerel seçimlerin 29 Mart 2014'te yapılmasının daha hayırlı olacağınını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin Anayasa değişikliği oylaması konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Silivri'de bulunan Engin Alan'ın yanı sıra 4'ü özel mazeretli MHP milletvekillerinin oylamaya katılmadığını belirterek, ''Katılan arkadaşlarımız anayasa değişikliği için verdiği imzanın arkasında durarak beyaz oy kullanmışlar ve seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması için gayret göstermişlerdir'' dedi.

Oylamada 8 fire verildiğini hatırlatan Bahçeli, “Bunların kim olduğu konusunu açık oylama olsaydı herkes net olarak bilebilirdi. Ancak gizli oylama olmuştur. Bu oylama sonucunda ben salonda olmayan 5 MHP milletvekili hariç arkadaşlarımın attıkları imzanın arkasında durdukları inancındayım'' diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün anayasa değişikliğini Meclis'e geri göndermesi halinde MHP'nin imzasının arkasında olacağını kaydetti.

Bazı MHP'li milletvekillerinin, bazı şehirlerin büyükşehir olmasına ilişkin kanuna tepki olarak ''hayır'' oyu kullandığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine de Bahçeli, ''Bunların hepsi yanlış beyanlardır. Bu beyanlara itibar etmemek gerekir. MHP milletvekilleri haysiyetli ve saygın duruşu temsil eden insanlarımızdır. Attığı imzanın altında ölümüne kadar durur'' dedi.

Referandumun halka külfet getireceğini ifade eden Bahçeli, ''O yolu tercih etmek yerine yerel seçimlerin 29 Mart 2014'te yapılması halkımız için daha hayırlı olur'' diye konuştu.

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