Bahçeli protokolü protesto etti

T24- Söğüt'teki Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'ne MHP lideri Bahçeli'nin protokol boykotu damga vurdu. Koretejin önünde yürümeyi reddeden Bahçeli, kendisine ayrılan yere de oturmadı. Balıkesir Valisi'nin ısrarları da Bahçeli'yi vazgeçirmedi.



Bilecik'teki, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin 729'uncusuna protokol sıralarındaki soğukluk damga vurdu.



MHP lideri Devlet Bahçeli, şenlikler boyunca protokolden ayrı durmayı tercih etti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Faruk Çelik ve BBP lideri Yalçın Topçu ise tören boyunca hep yanyanaydı.



Arınç, yürüyüş öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Topçu ile tokalaştı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye poşu bağlandı. Bakanlar Bülent Arınç ve Faruk Çelik ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ve beraberindekiler bir süre oluşturulan kortejin ön sıralarında yürüdü.



Kortejin de arkasında yürüdü



Bahçeli, daha sonra Arınç ve Çelik ile BBP Genel Başkanı Topçu'nun önde yürüdüğü kortejin 500 metre arkasında yürüyüşe devam etti. Arınç ve Bahçeli yürüyüşün sona erdiği stadın yanındaki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ayrı ayrı ziyaret ederek burada dua etti.



Arınç, türbenin anı defterini imzaladı. Buradan stadın çevresinde kurulan çeşitli kentlerde faaliyet gösteren Yörük derneklerinin kurduğu çadırları ziyaret eden Arınç, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bahçeli'nin Yörük çadırlarından geçişi sırasında parti lehine slogan atmak isteyen kişiler, parti yetkililerince engellendi. Arınç ve yürüyüşe katılanlar daha sonra şenliğin yapılacağı stattaki yerlerini aldı.



Valiyi de dinlemedi



Bahçeli, protokol tribününde kendisine ayrılan yere oturmak istemedi. Bahçeli'nin yanına giden Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, kendisi için ayrılan yere oturmaya davet etti. Söz konusu daveti reddeden Bahçeli, Arınç ve beraberindekilerin bulunduğu yerden uzak bir noktaya oturdu.



Stattaki şenliğe ayrıca, AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Vural Karagül, Söğüt Belediye Başkanı Osman Güneş, Dulkadiroğlu Beyliği torunu Hakan Türker Dulkadiroğlu ve diğer ilgililer katıldı.



