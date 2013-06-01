Bahçeli: Polisin günahı ne?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Taksim Gezi Parkı eylemiyle ilgili açıklamada bulundu: Bahçeli "Başbakan'ın, MHP'yi de bu olaylarda gösterdiğini görüyorum. MHP'nin hiçbir ferdi bu eylemlerde yer almamıştır. Arkadaşlarımızın tamamından, katılmamaları yönünde hassasiyet göstermelerini istedik." şeklinde konuştu.

Mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararını eleştiren Bahçeli, "Eğer protestolar ilk başladığında bu karar alınsaydı, bunca olay da olmazdı" dedi. Öte yandan polisin aşırı güç kullandığına da vurgu yapan Devlet Bahçeli "Ancak bunda polisin suçu yok, gaz at diyorlar polis de atıyor. Asıl sorgulanması gereken polisi yönlendirenler" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

Gösteri derinleşerek bir çatışma ortamına götürüldü. Daha sonra sosyal medya desteği ile bu derinlik giderek arttı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin durdurma kararı ile birlikte bir uzlaşılabilirlik düşüncesi ortaya çıktı. Keşke bu karar daha önce alınmış olsaydı.



'Hükümet de bu olaylarda rol aldı'



Eylemleri farklı amaçlara sürüklemek isteyenlere de fırsat vermemek için polisin geri çekilmesinin uygun olduğunu düşünüyorduk. Nitekim polisin de alandan çekilerek bu tür prokasyonlara prim verilmemiştir. O yüzden polisin çekilmesi isabetli olmuştur. Bu konuda bir başka hususu da dikkatlere sunmak isterim, dün barış projelerinin mimarı olarak lanse edilen ve Öcalan'la görüşen hükümetin bu olaylarda rol aldığını görüyoruz.



'Mahkeme başında karar vermeliydi'



Sabahlara kadar yapılan eylemler ve karşı duruşlar artınca, mahkeme kararını 15 ay sonra vermiştir. Bu eylemi demokratik bir eylem olarak görüp, kararını başında vermiş olsaydı Türkiye böyle bir duruma gelmezdi. Toplumun bazıları görüşlerini demokratik yolla ortaya koyarken, bazıları da görüşlerini belirtmiş olurdu.



'Ülkücüler bu eylemlerde yer almaz'



Başbakan'ın, MHP'yi de bu olaylarda gösterdiğini görüyorum. MHP'nin hiçbir ferdi bu eylemlerde yer almamıştır. Arkadaşlarımızın tamamından, katılmamaları yönünde hassasiyet göstermelerini istedik. Ancak Başbakan MHP'yi diğer muhalefet organizasyonlarıyla birlikte bu eylemlerde göstermeye çalıştı.

Başbakan, kendisinin Öcalan'ın yanına gönderdiği insanlarla şimdi MHP'yi aynı kefede değerlendirmiştir. Onları İmralı'ya gönderen MHP değil, Başbakan'ın ta kendisidir.



'Polisin günahı ne?'



Polis fazla şiddetli davrandı. Talimatı yerine getirdiler. Polisi suçlamamak lazım. İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı, Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Başbakan sorgulanmalı. Polisin günahı ne? Gaz at diyorlar atıyor, bomba at diyorlar atıyor. Polisin suçu ne? Suçu polislere yüklemek doğru değildir. Herkesin güvenliği için başvuracağı adres polis teşkilatıdır.