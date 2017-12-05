Bahçeli: Pervasızca belge sallayanlar namerttir

MHP Lideri Devlet Bahçeli Reza Zarrab'ın tanık olduğu ABD'deki davaya değindiği konuşmasında, yargılamanın Türkiye'de yapılması yönündeki açıklamasını tekrarladı ve CHP'ye yüklendi. Bahçeli ayrıca, "İktidara yön veriyor" şeklinde değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Biz yerimizi de yurdumuzu da biliriz" tepkisi gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Bahçeli konuşmasında, Reza Zarrab'ın tanık olduğu ABD'deki davaya değindi.

"Ülkenin pekçok sorunu birikmiştir. Üzüntümüz bunların gittikçe kemikleşmesidir. Bir yanda uluslararası komploların şiddeti, diğer yanda ülke içindeki kamplaşma... Bölgemiz ateşle çevrilmiştir. Güney sınırlarımızdaki ihanet, mevzi kazanmakta... Verilmiş sözler çiğnenemektedir. Küresel fitne bölgesel taşeronlarıyla birlikte ülkemizi hedefe koymaktadır..." diyen Bahçeli şunları söyledi:

"ABD'de kurulan yanlı ve siyasi mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır. Buna razı olamayız, sessiz kalmayacağız. Kaçak bir şahıs, hain bir suçlu; kirli ve kinli itiraflarıyla kamuoyunu meşgul etmektedir. Nasıl kaçtığı ya da kaçıırıldığı konusunda spekülasyonlar yapılmaktadır. Türkiye'yi yere düşürmek amacıyla yarışanların ihanetleri gözümüzün önündedir. Dolandırıcı ve daleverciler Türk milletini küçük düşürmenin hevesine kapılmışlardır. Türkiye soytarıların ithamı ile değerinden bir şey kaybetmeyecektir.

Sözde hukuk sistemi her zaman ayaklarımızın altındadır, nefret ve öfkemizin hışmına uğrayacaklardır. 'Ortada suç yoktur, şarlatan yargılanmasın' demiyoruz. Suç nerede işlenmisse hukuki sınırlar orasıdır; bu da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Uluslararası kumpasın hükmü Türkiye'de geçmeyecektir. FETÖ'cülerin intikam arayışları duvara çarpacaktır.

ABD'de kurulan tezgahın tamamlaycısı, selam mangası gibi hareket ederek, doğruluğu yanlışlığı belli olmayan belgeleri pervasızca sallayanlar, Türkiye'ye karşı yeni cephe açmaya çalışan namertlerdir. İç siyaset hesaplarını ülkemizin karışmasına bağlayan işbirlikçilerin gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır... İçlerinde yalan nefreti kopanlar belge de sallasa, ABD'ye el de sallasa, haçlıların beşiğinde de sallansa; nihai son kendileri adına utanç verici olacaktır; nesillerini bile utandıracak bir kokuşmuşluk olacaktır."

"Yerimizi de yurdumuzu da biliriz"

"Bu ülkeye, vatana yazıktır. Biz yabancıların elinden su içen çevrelere benzemeyiz. Bizim siyasetimiz ilkelidir... Türkiye'nin kaybetmesine oynayanlar en acı yenilgiyi tadacaklardır. Bunlara merhamet ise maraz doğuracaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "16 Nisan ile yeni bir hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni sistemin yasal sütunlarının sağlamlaştırılması adil ve ahlaki bir uzlaşma ile mümkündür... Uyum yasalarıyla ilgili ihtiyaç ve zaruretler acilen karşılanmalıdır. Biz üzerimize düşeni, uzlaşmacı ve sorumlu siyaset anlayışımızla yapacağız. Uzlaşmadan kaçmadık, kaçmayacağız" dedi.

Sözlerini, "Partimizle ilgili kurcalama yapan, dedikodu sermayesi üreten çevreler ortalığı karıştırmaya çalışmaktadır" şeklinde sürdüren Bahçeli'nin dikkat çeken diğer ifadeleri de şöyle oldu:

"'MHP ne derse o yapılıyor, iktidara yön veriyor' deniyor. Altını kalın olarak çiziyor ve buradan sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kısım milletvekil ve yöneticileri kaygılanmasın, korkuya kapılmasın. Beyhude yere onun bunun dediğine aldanmasınlar. Türkiye'yi yönetenler cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu ve mesai arkadaşlarıdır. Bunlar da görevlerinin başındadır...

Hükümete desteğimiz; terörle mücadelenin başarıya ulaşması, dış politikada elinin zayıf olmaması, küresel ve bölgesel ablukaya karşı milli ruhu sağlam ve diri tutmak, Türkiye'nin köşeye sıkışmasına engel olmak içindir. Milliyetçi Hareket Partisi yerini de yurdunu da bilir, bilmeye de devam edecektir. Zamanı geldiğinde, şartlar olgunlaştığında neyin nasıl olacağını herkes görecek ve bizzat şahit olacaktır."

Grup konuşmasına, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne değinerek başlayan Bahçeli, engelli olmanın felaket ve acınacak, utanılacak bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Engelli vatandaşların sadece 3 Aralık ve 10-17 Mayıs haftasında hatırlanmaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Engellilik başarı için engel değil, asıl engel karamsarlık içinde bu duruma boyun eğmektir" dedi.

Engelli sporcuların elde ettikleri başarılardan bahseden ve engelli vatandaşların sosyal, güvenilik, sağlık, eğitim ve istihdam gibi alanlarda çektikleri sıkıntıların bir gerçek olduğunu söyleyen Bahçeli, "Hak ettikleri yardım ve desteği daha fazla almaları için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"MHP varsa engel yoktur. MHP varsa engel çıkaranlar ayıklanacak, engeller kaldırılacaktır" diyen Bahçeli sözü kadın haklarına getirdi. MHP lideri, tam 83 yıl önce bugün (5 Aralık 1934), Türk kadınının milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini söyleyerek, böylece demokrasi kültürünün daha da geliştiğini dile getirdi.

Kadına şiddetin otomatiğe bağlandığını, eli kanlı psikopatların, gözü dönmüş manyakların kadınları katlettiklerini söyleyen Bahçeli, rakamlar verdi ve kadına şiddetin artmakta olduğunu belirtti.

"Kadınların katline nereye kadar seyirci kalınacak, kadınların feryatları ne zamana kadar duyulmayacaktır" diyen; yapılan yasal düzenlemelerin caydırıcı olmadığının görüldüğünü söyleyen Bahçeli, "Kadın cinayetlerinin nedenleri ortadan kaldırılmalı. Aksi halde bu şiddet toplumsal huzuru mahvedebilir" şeklinde konuştu.