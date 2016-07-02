Bahçeli, MHP'den ihraç ettiği belediye başkanına bayram mesajı gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partiden ihraç ettiği Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya resmi bayram tebriği gönderdi. Mesajı gören Saatcı ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Devlet Bahçeli partiden ihraç ettiği Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya resmi bayram kutlama mesajı gönderdi. Kutlama mesajının Saatcı'yı şaşırttığı öğrenildi.

'Tek dil' vurgusu yapmak amacıyla hazırlattığı Türkçe ve Kürtçe 'bayram kutlama' billboardları nedeniyle Bahçeli tarafından partiden ihraç edilen Behçet Saatcı'ya gelen mesaj "Bahçeli adresi şaşırdı" yorumlarına neden oldu.

"Görevlendirilmişler gidene kadar mücadeleye devam"

Devlet Bahçeli imzası ile gelen kutlama mesajı hakkında "Hangisine inanalım Sayın Devlet Bahçeli?" diyen Saatcı, "Tarihte Ergenekon'dan çıktığımız gibi yine çıkacağız. Günübirlik sıkıntılara moral bozmak yok. Görevlendirilmişler gidene kadar, mücadeleye devam" diye konuştu.

İşte o kutlama mesajı: