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Politika

Bahçeli Pamukkale'ye giremedi DENİZLİ (A.A)

25 Eylül 2011 19:41

-Bahçeli Pamukkale'ye giremedi DENİZLİ (A.A) - 25.09.2011 - Partisinin il başkanları toplantısı sonrası Pamukkale'yi gezmek isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgeye araçla girişine izin verilmemesi üzerine Ankara'ya döndü. Kendisine eşlik eden genel başkan yardımcıları ve partililerle birlikte Pamukkale'yi gezmek isteyen Bahçeli'nin makam aracı, Pamukkale Kuzey Kapısı girişinde ''araçla geçişin izinle yapılmasından'' dolayı güvenlik tarafından durduruldu. Bahçeli ve beraberindekiler kısa süreli bir bekleyişin ardından araç geçişine izin verilmemesi üzerine Pamukkale'ye uğramadan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. MHP Denizli İl Başkanı Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'ye araçla giriş yasağı olduğunu bildikleri için daha önceden bu konuda izin aldıklarını söyledi. Bahçeli'nin araçla travertenlere kadar gidebilmesi konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:  ''14.30-15.00 saatleri arasında genel başkanımızın travertenleri gezeceğini söylemiştik. Fakat ne hikmetse şimdi geldiğimizde kapıdaki görevli şahsiyet 'araçla girişin mümkün olmadığını' söyledi. Biz izin alındığını, vali beyin haberinin olduğunu söyledik. Ama oraya geçiş izni verilmediği için biz de geri dönmek durumunda kaldık. Bizim orada bekleyecek ve yapacak bir şeyimiz yoktu. Yoldan geriye dönerken görevli olan arkadaşımız geri dönmemizi istediler. Ama sayın genel başkanımız bunun dönüşünün olmayacağını ve yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyledi. Bir iletişim hatası. Neşeli bir toplantımız geçmişti, bunun üzerine de bir sıkıntı yaşamak istemedik.'' 

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