Bahçeli Meclis'te andımızı okudu: Varlığını Türk varlığına armağan olsun...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın detaylarını dün açıkladığı 'demokratikleşme paketi'ne yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "Huzurlarınızda Andımız'ın son 2 satırını okumak istiyorum. Varlığını Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene..." dedi. Ancak Bahçeli andımızı hatalı okudu. Orjinal metinde "Varlığım" kelimesi kullanılırken Bahçeli, "varlığının" diyerek gaf yapmış oldu.

Yeni yasama yılının ilk Meclis Grubu toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘demokratikleşme paketi’ vardı. "Bu pakette Türk milleti yoktur, Türk milletinin beklentileri yoktur. Başbakan hangi gezegenden" dedi.

Başbakan Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulunan MHP lideri Bahçeli, paketin de beklentileri karşılamadığını söyleyerek, “Pakette Türk milleti yoktur, beklentiler yoktur. TBMM iradesi yoktur. Pakette milletimizin beklentileri asla yer almamıştır” dedi.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



“Sayın Başbakan, sınırsız özgürlük olmayacağını, demokrasinin bir tramvay olduğunu söylerken şuurun açık mıydı? Demokratikleşme paketinin darbecilerin uykusunu kaçıracağını söylemişti. Bu özgürlüğe susayanlar kimlerdir? Açıklanan paketten yüzü gülecek kaç kişi vardır? Türk milleti inim inim ağlarken, kimliği hedef alınırken kimin sevinecek hali kaldı? Başbakan hangi gezegende yaşamaktadır?”



“Açıklanan paketiyle şehitlerimizin arzularını yerine getirdiklerini hiç yüzü kızarmadan dile getirmişti. Ne zamandır PKK'nın ödüllendirilmesi aziz şehitlerimizin arzusudur? Sayın Başbakan sende hiç mi vicdan hiç mi akıl kalmadı? Bu kendini bilmezliğin dik alasıdır.”



“Başbakan Erdoğan artık Türkiye'de kimlik dayatan, vatandaşlarının kökeniyle, inancıyla uğraşan bir devlet yoktur demektedir. Başbakan Erdoğan hangi kimlikten bahsediyor? Kim kime neyi dayatıyor? Şayet kastettiği Türk kimliğiyse bu bir dayatma değil, ceddimizin kutsal bir mirasıdır. Türk kimliği senin gibilerine rağmen vatanın semalarında manevi bir bayrak gibi dalgalanacaktır.”



“Başbakan her şeyi bırakmış muhalefet partilerini tanzim etmekte, kendi hatasını eksiğini görmeyen muhalefet milletimizi suçluyormuş. Kendi dışındaki partilere ayar vermek var mıdır? PKK'ya övgüler yağdırdığı iki dudağından MHP'ye nasihatler çıkarması, şişeden fil çıkarması gibidir.”



“Pakette Türk milleti yoktur, beklentiler yoktur. TBMM iradesi yoktur. Pakette milletimizin beklentileri asla yer almamıştır.”