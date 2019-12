-BAHÇELİ: PAKETLERİ ALIN, GETİRENE TOKADI VURUN NEVŞEHİR (A.A) - 26.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Seçime 48 gün kala belki yardım paketleri dağıtılmaya başlamıştır. O paketler sizin hakkınız, paketleri alın, getirene tokadı vurun gitsin'' dedi. Bahçeli, 12 Haziran seçimleri dolayısıyla başladığı yurt gezileri kapsamında Nevşehir'in ilçelerinde halka hitap etti. Kozaklı ilçesindeki meydanda halka hitap eden Bahçeli, seçimde halka iki, hükümete de bir görev düştüğünü ifade ederek, ''Vatandaşımıza düşen birinci görev, ne olursa olsun sandığa gidip oy vermek; ikinci görev de hangi partiden olursa olsun sandık görevlilerinin görevlerini en iyi şekilde yapıp, seçim sonuçlarını takip etmektir. Hükümete düşen görev de Türkiye'nin sorunsuz, sıkıntısız bir seçim süreci geçirmesi için gerekli tedbirleri almaktır'' diye konuştu. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde tek başına siyasi iktidarı AK Parti'nin elde ettiğini, ancak tek başına iktidar olmanın sağladığı güçle çözülmesi gereken pek çok sorunun, 9 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çözülemediğini söyleyen Bahçeli, ''Vatandaş, benim birinci meselem işsizlik, yoksulluk, terör ve yolsuzluktur, diyor. Vatandaş bunları sayıyor. Bu sorunlar çözüldü mü'' diye sordu. Konuşmasını dinleyen vatandaşların, ''hayır'' yanıtı vermeleri üzerine de Bahçeli, ''O zaman 12 Haziran'da AKP'ye verin cevabını gitsin'' dedi. Türkiye'nin en önemli meselesinin, işsizlik ve yoksulluk olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bugün 6 milyon gencimiz işsizdir. 2008'de yaşanan ekonomik krizde de bazı vatandaşlarımız işlerinden çıkarıldılar, birçok esnafımız da dükkanlarını kapattı. Bütün bu sıkıntılar yaşanırken, sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, derdini anlatan çiftçiyse (Ananı da al da git) diyor, gençse (Başının çaresine bak) diyor, memursa azarlıyor. Yoksulluk ve işsizlik, vatandaşın önünde en önemli sorun olarak hala duruyor. Devletin belli başlı gelir kaynakları vardır. Bunların başında da vergiler gelir. İster üretici, ister çalışan, ister tüketici olun, hepiniz, hepimiz vergi ödüyoruz. Ödenen bu vergileri de devlet çeşitli hizmetleri sunmak için kullanıyor. Bu hizmetlerden birisi de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına para aktarmaktır. Yani yoksulların, fakirlerin ve dar gelirlilerin zor günlerinde yanında olması gereken vakfın faaliyetleri için devlet vergi gelirlerinden pay ayırıyor. Vakfın kaynağı millet, kullanıcısı devlettir. Ancak AKP, bayramlarda seyranlarda, seçimlerde vatandaşlara yardım paketi dağıtıyor, bu vakıf aracılığıyla. Seçimlere 48 gün kala belki yardım paketleri dağıtılmaya başlamıştır. O paketler, sizlerin parasıyla hazırlandı, o paketler sizin hakkınız. O paketleri alın, getirene tokadı vurun gitsin. Kimin parasını kime dağıtıyorsun?'' Bahçeli, Türkiye'de asayişsizliğin yaygınlaştığını, kadına yönelik şiddet olaylarında artış gözlendiğini de ifade ederek, ''Bu gidişat hayırlı değil. Bu huzursuzluk devam ederse yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkarız. Ekonomik ve sosyal sıkıntılar toptan halledilmezse diğer sorunlar da çözülemez'' diye konuştu. Türkiye'nin önünde duran sorunların çözümü için MHP'nin tek başına iktidar olması gerektiğini savunan Bahçeli, ''Bu iktidarın bütün tahribatını ortadan kaldırabilmek için iktidara talibiz. İktidara geldiğimizde çıkaracağımız Hilalkart ile yoksul, fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak, mutlu, huzurlu ve ihtiyaçlarını başkasına muhtaç olmadan karşılayabilen bir duruma gelecektir. Hilalkart'ın kaynağı da işte sizin vergilerinizden elde edilen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aktarılan paralardır'' dedi. Bahçeli, Nevşehir'in Topaklı ilçesinde yaptığı konuşmada da ''Güneydoğu'da terör aldı başını gidiyor. Bu durumda Başbakan susuyor, Cumhurbaşkanı da kayıtsız kalıyor. Emniyet güçleri, tek başına terörle mücadele ediyor'' ifadesini kullandı. Hükümetin vatandaşları, ''Biz gidersek faizler artar, borçlarınızı ödeyemezsiniz'' diye kandırdığını öne süren Bahçeli, ''Sayın Başbakan, sen git de bir gör, vatandaş nasıl nefes alıyor'' diye konuştu. Kalaba beldesindeki ''Devlet Bahçeli Gençlik Parkı''nda da halka seslenen Bahçeli, ''Türkiye'de demokratikleşme zırvasının mimarı, Türkiye'yi bölünme eşiğine getiren, PKK'yı cesaretlendiren, her tarafı yangın yerine çeviren eylemin destekçisi anlamında hatalar işleyen bir zat, Kırıkkale'den birinci sıradan milletvekilliğine tekrar müracaat etmiş. Şimdi merak ediyorum; ülke sevgisiyle dopdolu olan Kırıkkale acaba bu zatı seçecek mi? Bu yıkım projesine ortak olacak mı'' dedi. Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylarıyla ilgili aldığı iptal kararı sonucu gelişen olayları ve ardından eksik evraklarını tamamlayanların adaylık başvurularını kabul etmesini de eleştirerek, şöyle devam etti: ''Sokağın devlet yönetimine hakim olarak bir kararın değişikliğini ve Meclise de davul zurna ile getirmenin gayretlerine hep beraber şahit oldunuz. Bu olacak şey değil. Biri polise tokat atacak, biri polis panzerinin üstüne çıkacak, öbürü Van'da tepikleyecek, Yüksekova'da iki tane polis memuru kardeşimi yalnız bulacak lince yönelecek; bir tanesi hayati tehlikeyle Van'a zor yetiştirilecek. Dünya kadar Türkiye'nin aleyhine konuşulacak, Diyarbakır'da, Van'da, Batman'da Türkiye'yi bölmek için her türlü naneyi işleyecek, sonra da kalkacaksınız aydınıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle bu zavallıların Meclise yönelmesi için yargıya olağanüstü baskı yapacaksınız. Yargı da bu baskılar karşısında (Eksik evrakları getirirseniz durumu düzeltiriz) diyor. Her tarafı Türkiye için eksik evrak olanlar getirse ne olur, getirmese ne olur''