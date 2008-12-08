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Politika

Bahçeli 'özür'e çok kızdı

1915 olayları için başlatılacak 'özür kampanyası'na kızan MHP lideri Bahçeli, 'Ortada utanılacak bir suç ve suçlu yok' dedi

08 Aralık 2008 02:00

Bahçeli, 1915 olayları için “özür kampanyası” başlatılması için, “AKP’nin ürkek tutumu, ecdadımızın yargılanması konusunda yabancılara ve işbirlikçilerine cesaret veriyor” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı aydınların 1915 Ermeni tehciri ile ilgili olarak “özür kampanyası” başlatmasına sert tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi:
“Yıllardan beri tarihle yüzleşmek adına AKP’nin tek taraflı ve tavizkar tutumunun kapı araladığı bu konu, artık kendi ecdadımızı yargılatacak bir sürecin önümüzde olduğunu ortaya koymaktadır. AKP’nin ürkek tutumu, ecdadımızın yargılanması konusunda yabancılara ve işbirlikçilerine ümit ve cesaret vermektedir.”
Adlarının başına yerleştirilen muhtelif sıfatlarla kamuoyuna seslenme imkânı bulan işbirlikçi mihraklar, AKP iktidarının oluşturduğu teslimiyetçi zeminden cesaret aldı ve özür talep etme noktasına kadar cüret kazandı.”
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Özür kimsenin haddi değil’

“Ortada utanacağımız bir suç ve adına özür dileyeceğimiz bir suçlu yoktur. Türk milleti de sahip olduğu büyük imparatorluk coğrafyalarından çekilirken, katliamlar, trajik göçler yaşamış, ancak, bu tarihi hadiseleri yüreğine gömerek yeni bir dünyaya kapı açmıştır.
Hiç kimsenin, mirasçısı olduğumuz ecdat yadigaârını aşağılama, suçlu gibi tanımlama ve özür talep etme hakkı ve haddi değildir.
Ermenilerce mezalime maruz kalan milletimizin, suikasta kurban giden Osmanlı devlet adamlarının, katledilen cumhuriyet diplomatlarının ve Karabağ katliamlarının özrünü beklemek en doğal hakkımızdır.”




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