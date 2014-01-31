Bahçeli: ÖYM'lerin kapatılması teklifi düşündürücü

Denizli’ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Yetkili Mahkemeler’in (ÖYM) kapatılmasıyla ilgili kanun teklifinin öncelik almasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Bahçeli, “Bu aşamada buna ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. TBMM’de bizim dışımızdaki partiler hemfikir. Teklifi yasalaştırmak noktasında meclisin sıkıntı çekeceğini sanmıyoruz. Özel yetkili mahkemelerin öncelik alması bizi düşündürmektedir‘’ dedi.

Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜSİAD’a çıkışını da eleştirerek “Başbakan’ın son aylarda kullanmış olduğu üslup çok kırıcı ve incitici oluyor. TÜSİAD ve diğer kuruluşların siyasi iktidarla paylaşmadığı hususlar olabilir. Sanayi ve istihdam kabiliyeti yüksek olan değerli işadamlarına ve bulundukları kuruluşlara hain demek çok yanlıştır’’ ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik krize doğru gittiğini belirten Bahçeli’nin Denizli gezisinden öne çıkanlar şöyle:

Cuma namazını Ulu Cami’de kılan Bahçeli, daha sonra Bayramyeri ve Kaleiçi’ni gezdi, Denizlilerle sohbet etti. Akınlı Kuyumculuk’a da giren Bahçeli 25 yaşındaki engelli Alperen Uygun’la da sohbet etti. Kuyumcu Yücel Akıncı, Bahçeli’ye kendisi için özel yapılan yüzüğe hediye etti. Bayramyeri Meydanı’nda 6 aylık Muhammed Erciyas’ı kucağına alarak seven, 5 yaşındaki Ecrin İsenlik’le konuşan Bahçeli, daha sonra da Denizli Sanayi Odası’na gitti. Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gültekin Okay Salgar ve yönetimle yemek yiyen Devlet Bahçelimeclis üyeleriyle toplantı yaptı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Devlet Bahçeli, Özel Yetkili Mahkemeler’in (ÖYM) kapatılmasıyla ilgili kanun teklifinin öncelik almasının düşündürücü olduğunu belirtti. Bahçeli “Bu aşamada buna ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. TBMM’de bizim dışımızdaki partiler hemfikir. Teklifi yasalaştırmak noktasında meclisin sıkıntı çekeceğini sanmıyoruz. Özel yetkili mahkemelerin öncelik alması bizi düşündürmektedir. ÖYM’nin kaldırılmasına yönelik uygulamaların özelliğini görmek istiyoruz dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’a vatan hainliği suçlaması yöneltmesini de eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Başbakan’ın son aylarda kullanmış olduğu üslup çok kırıcı ve incitici oluyor. TÜSİAD ve diğer kuruluşların siyasi iktidarla paylaşmadığı hususlar olabilir. Sanayi ve istihdam kabiliyeti yüksek olan değerli işadamlarına ve bulundukları kuruluşlara hain demek çok yanlıştır. Böylesine bir kurumun başkanına hain demek talihsizliktir. Bu hatasının farkına varmalıdır. Başbakan ya TÜSİAD’ı davet etmeli ya da orayı ziyaret etmelidir diye konuştu.

Bahçeli, telefon dinlemeleriyle ilgili bir soruya da gülümseyerek, “Ülkede dinlenmeyen kalmamıştır. O yüzden açık havada geziyoruz yanıtını verdi.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararını değerlendirmesi istenen Bahçeli, Türkiye’de ekonomik krize doğru bir gidişin olduğunu söyledi.

Bahçeli, “Dolar ve euro yükselmeye devam ediyor. Bunlar yaşanmakta olan ekonomik krizin göstergeleridir. Bizim de olduğumuz 57. Hükümet Dönemi’nde bunları yaşadık. Merkez Bankası’nın ana görevleri arasında fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altına almak vardır. Elindeki enstrüman faiz oranlarıdır. Zaman zaman bunu artırır ya da düşürür. Bu ilerleyen dönemlerde kendini gösterir. Türkiye’de ekonomik krize doğru bir yöneliş var. Eğer siyasi krizlerle de takviye edilirse ülkede çok büyük sıkıntılar olur. Ülkemizde istikrara ihtiyaç vardır. İstikrar demokratik açılımdan daha önemlidir diye konuştu.

Bahçeli, Sanayi Odası ziyaretinin ardından Çamlık Mahallesi’nde Denizlili ressam Gürcan Ekici’nin resim sergisini açtı. Ekici tarafından, Devlet Bahçeli’nin Pamukkale travertenleriyle birlikte tasvir ettiği tablosunu hediye etti. Bahçeli, MHP’nin denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali İpek’in seçim bürosunun açılışının ardından Tavas İlçesi’ne hareket etti.