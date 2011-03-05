-BAHÇELİ: OYLARIMIZ ÇALINIYOR KARAİSALI (A.A) - 05.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP oyları milim milim, santim santim toplanıyor ama sandığa gidildiği vakit, sandık hırsızları tarafından oylarımız çalınıyor" dedi. Bahçeli, Adana'nın merkez Karaisalı ilçesinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eti. Bahçeli, Karaisalı'da belediyeyi MHP'ye oy vererek kazandıranlara teşekkür etti ve belediyenin borçlarla devralındığını, kısıtlı imkanlarla hizmet verdiğini öğrendiğini söyledi. Karaisalı'da hizmet için birtakım imkanların kısıtlandığına şahit olduklarını belirten Bahçeli, "Engelleyen kim varsa, MHP iktidarında mutlaka hesap vereceklerdir" dedi. Bahçeli, 12 Haziranda yapılacak seçimin Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret etti. Seçimlerin, millet için dönüm noktası, kavşak ve bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Tüm siyasi partiler bu seçime önem vermeli. Bu seçimde, AKP'nin 3 bin günü aşan süredir ülke yönetiminde bulunuşu sorgulanmalı, millet vicdanında bir karara bağlanmalıdır. Hangi siyasi partiden olursa olsun, bütün vatandaşlarımın mutlaka sandığa gitmesi gerekir. Sandıkta yüksek bir katılım sağlanmalı, millet iradesinde iktidarın devamına ya da sonuna karar verilmelidir." Demokrasi dışında herhangi bir yolla iktidar değişikliğini düşünme yanlışlığına kimsenin düşmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "Millet iradesiyle kim geldiyse, yine millet iradesiyle gönderilmelidir ki onlar artık mağduriyet ve mahzuniyet kılıfına saklanarak milletin vicdanını istismar etmesin. Yüksek bir katılımla sandığa gitmek gerekir. İktidarın değişmesi veya devamına, yüksek katılımla oluşacak iradeyle cevap vermeliyiz. Seçimleri, meşruiyeti tartışılmayacak bir çoğunluğu elde ederek gerçekleştirmeliyiz. Hangi partiden olursa olsun, sandık görevlileri mutlaka sandığa sahip çıkmalı. Ama aynı zamanda, oy çalmaya yönelik milli irade hırsızlarına da fırsat verdirtmemeli. Bu seçim yüksek katılımla sağlanır ise seçim sonuçları Türkiye'nin aydınlık geleceği açısından çok önemli bir hal alacak demektir. O nedenle hangi partiden olursak olalım, mutlaka sandığa gitmeliyiz." -SEÇİMDE DEVLET GÖREVLİLERİ- Bahçeli, özellike MHP'lilerden seçim sandığına mutlaka gitmelerini ve çevresindeki insanları da götürmelerini isteyerek, şöyle devam etti: "MHP oyları milim milim, santim santim toplanıyor ama sandığa gidildiği vakit, sandık hırsızları tarafından oylarımız çalınıyor. 1 oyla milletvekilliği, 2 oyla belediye başkanlığı kaybediliyor. Vali, kaymakam ve emniyet mensupları seçimin sağlıklı yapılması için bütün gayretini ortaya koymalı, güvenlik içinde bir seçim sonucu elde etmek bir memleket görevi olarak algılanmalı. Bu sizlerin asli görevlerinizdir. Seçimde devletin valisi, devletin valisi olarak kalmalıdır. İktidara 'yanaşma'lık yapmamalıdır. Emniyet güçlerimiz adil davranmalı, sandığın güvenliğini ele almalıdır. Bütün bunların sorumlusu siyasi iktidardır. Siyasi iktidar bugün için Türkiye genelinde sağlıklı bir seçim yapılabilmesi mecburiyetinde olmalıdır. Eğer bu seçimde sandıklarda hile olup güvensizlik ortamı ve anarşi meydana gelir, seçimlere gölge düşerse, inanın seçim sonrası Türkiye'nin her tarafında sorunlar artar, her taraf kararır. Türkiye'nin dirliğini ve birliğini hazmedemeyen unsurlar bundan yararlanarak, ülkeyi karmakarışık hale getirir." Mevcut iktidarın yorulduğunu, yıprandığını ve tükendiğini savunan Bahçeli, "Yapılmış olan Anayasa değişikliği reformuyla gizli gündemini harekete geçirerek, kendisinden hesap sorulacağını bildiği ve korktuğu için Anayasa Mahkemesini şekillendirmiş, Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna yön vermiş ve yandaş insanları yargıya sızdırarak geleceğini garanti altına alıp, 8 yılın hesabından kurtulmaya çalışıyor. Ne yaparsan yap Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Karaisalı'dan, Milli Mücadele'nin soluk aldığı yerden sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olursa, Yüce Divan yoluna gideceksin. O yol sana açıktır. İktidar yolu ise Allah'ın izniyle kapalı olacaktır."