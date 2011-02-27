-BAHÇELİ: ORTADOĞUDAKİ GELİŞMELER İNŞALLAH SİRAYET ETMEZ AYDIN (A.A) - 27.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ortadoğudaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "bulaşıcı etkisi var, inşallah Türkiye'ye sirayet etmez" dedi. Bahçeli ile Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP Aydın İl Başkanı Hasan Muti'yi ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, dün Aydın'da bulunan Bakan Şimşek'in, Türk ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu söylediğini ifade eden gazetecinin, konuya ilişkin düşüncesini sorması üzerine şunları kaydetti: ''Sayın Maliye Bakanı olsun, Sayın Başbakan olsun Türk ekonomisini, olduğundan çok daha iyimser topluma takdim gayretindeler. Gerçekler bu değil. Aydın'da yaşayan, işsizlik altında kalan, evine aş götüremeyen, emekli, dul, yetim, kimsesiz herhalde bu sözleri duyunca, 'Ya ben bu ülkede yaşamıyorum ya Maliye Bakanı yalan konuşuyor' der. Türkiye'nin gerçeği, Maliye Bakanı'nın söylediği gibi değil.'' Bahçeli, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin soruya karşılık ise ''Yakından takip ediyorum. Bulaşıcı etkisi var, inşallah Türkiye'ye sirayet etmez'' dedi.