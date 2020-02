Bahçeli: Ortada bir kriz yoktur, sadece saldırı vardır

Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Altını kalın olarak çiziyorum ki, Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Ortada bir kriz yoktur. Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır\" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye\'nin ABD kaynaklı husumet ve huşunet ablukasıyla karşı karşıya olduğu çok net bir şekilde gördüklerini söyleyerek, \"Döviz kurlarının ardına gizlenip ülkemizde adeta kin ve nefret saçan mihrakların karanlık senaryolarına şahit oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, her açıdan infial vericidir, her bakımdan isyan ettiricidir. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odaklar spekülasyon silahını çekmişlerdir. Türkiye kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir. Buna tahammül edemeyiz, buna sessiz kalamayız, buna tepkisiz duramayız\" dedi.



\'TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR SALDIRI ALTINDADIR\'

Türkiye ile ABD arasında kurulan stratejik nitelikli ortaklık ve ittifakın mazisinin eskiye dayandığını söyleyen Bahçeli, \"Türkiye her zaman sabırlı, sağduyulu ve sorumlu davranmıştır. Fakat aynı siyasi tutum ve ilkeli duruşu ABD yönetimlerinden göremediğimiz de hazin bir gerçektir. ABD\'nin başkanlık koltuğundan halihazırda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Beyaz saray yönetimi denge ve denetimden tamamen uzaklaşmıştır. Üzerimize doğrultulan döviz ve kur silahı buna işaret etmektedir. Yaşananlar tek kelimeyle utanç vericidir, üstelik yüz kızartıcı bir ayıp ve ahlaksızlıktır. Türkiye olağanüstü bir saldırı altındadır. Bu saldırının hedefinde aslında ve esasen Türk milleti yer almaktadır. Milli paramıza, milli ekonomimize spekülatif saldırılar fren tutmaksızın devam etmektedir. Şunu bilhassa söylemek isterim ki, döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temeli, hiçbir teorik izahı yoktur, aransa bile bulunamayacaktır\" dedi.



Bahçeli, ABD Başkanı Trump\'ın Türkiye aleyhine paylaştığı Twitter mesajlarının Türk milletine sökmeyeceğini belirterek, \"Demir-çelikle birlikte alüminyum tarifelerinin iki katına çıkarılması Türkiye\'ye diz çöktüremeyecek, milli birliğimizin sırtını yere getiremeyecektir. Dahası Trump\'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan sakat kararının bizim nezdimizde hiçbir kıymeti-i harbiyesi de olmayacaktır\" diye konuştu.



\'PATIRDIYA GÜRÜLTÜYE, TEHDİTVARİ SÖZLERE GEREK YOKTUR\'

ABD yönetimin hata üzerine hata yaptığını kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

\"Trump, evanjelist bir papazın derdine düşmüş, dış politikasının ana dinamiği yapmıştır. Bu papaz ki, şaibelidir, FETÖ ve PKK\'yla bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur. ABD yönetimi, söz konusu papaz uğrana bütün müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak, Türkiye\'yle köprüleri atacak bir duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir. Neden bu kadar ön plandadır. Nedir gizlenen, nelerdir saklanan. Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan. ABD\'yi bir papaz için gemileri yakmaya götüren asıl sebepler zincirini milletimiz, özellikle Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir. Bu kiralık şahsın karanlık irtibatları vardır ve bağımsız, tarafsız Türk mahkemelerinde hukuki süreç devam etmektedir. Patırtıya gürültüye, tehditvari sözlere gerek yoktur. Eğer Pensilvanya\'da ki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır.\"

\'BİZ KURLA KURULMADIK, DÖVİZLE DEVRİLMEYİZ\'

\"Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir\" diyen Bahçeli, \"Türkiye\'nin duruşu hakkı yenen mazlumların duruşudur. Türkiye\'nin varlığı milyarlarca din kardeşimizin ve soydaşımızın umududur. Allah\'ın izniyle bu duruş bozulmayacak, bu umut heba olmayacaktır. Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık. Vatan dedik, millet dedik, namus dedik, can verdik, kan akıttık. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. Biz kuru ekmek, kuru soğanla yaşamasını da biliriz. Yeter ki bağımsız yaşayalım, yeter ki milli onurumuzu müdafaa edelim. Ederi bir dolar olan hainlerin dövizdeki fiyat artışından havalara uçması, sosyal medya üzerinden manipülasyon yapmaları, dedikodu çıkarmaları düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir. Kim ekonomik türbülanstan dolayı ellerini ovuşturuyorsa ona dikkat ediniz, ya kökünde bir bozukluk, ya sütünde bir leke, ya da mizaç ve meşrebinde hıyanetin çıkmayacak izi vardır. Kaçak ve karaborsacı siyasetin türev ve kalıntılarının felaket tellallığı, fırsat bu fırsat diyerek Cumhurbaşkanı\'na ve hükümete saldırmaları işbirlikçiliktir, vatana ihanetle eşdeğer bir çürümüşlüktür. Türkiye\'den bir dolarlık alçaklarla intikam alamadılar, işgali başaramadılar. Şimdi doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar. 15 Temmuz\'da tepemizden atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir\" şeklinde konuştu.



\'ORTADA BİR KRİZ YOKTUR\'

Bahçeli, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomik modelinin isabetli olduğunu belirterek, \"Gün birlik günüdür Gün aynı safta toplanma günüdür. Gün dayanışma ve yardımlaşmayı vaat ve vaaz eden faziletlerimizi güçlendirmenin günüdür. Hükümetimizin, sivil toplum kuruluşlarının, iş aleminin, ekonomik aktörlerin, elbette aziz milletimizin dövizdeki spekülatif ataklara tepki ve mukavemeti takdire şayandır. ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallarına yönelik boykot kararlarını, yüzde 100 oranında arttırılan ek mali yükümlülükleri samimiyet ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum. Altını kalın olarak çiziyorum ki, Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Türkiye\'de yaşananları bazı Nobel ödüllü iktisatçıların uyduruk tezlerinin aksine, 1988 Asya kriziyle yakından ilgisi yoktur. Ortada bir kriz yoktur. Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır\" dedi.



\'DOLAR HER ŞEY DEMEK DEĞİLDİR\'

Dünyanın ABD\'den ibaret olmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

\"Dolar her şey demek de değildir. Türkiye-ABD arasındaki sorunlar yumağı bir güven krizinin çok ötesine geçmiş durumdadır. ABD için deniz bitmiştir. Dolar çökerse ABD\'nin çöküşü bile gündeme gelebilecektir. Trump yönetimi bu yüzden ekonomik terörden medet ummaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milli paramız helalimizdir, alın terimizdir, el emeğimizdir, hiçbir şekilde pula dönmeyecektir. Biz Türk Lirası\'nın yanındayız, milli paramıza sonuna kadar güven duyuyoruz. Bu ekonomik musibet döneminde hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız. Bayrak düşmeyecek, Türkiye kaybetmeyecektir.\"



Bahçeli açıklamasının ardından, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz\'ın partilerine geçişi sonrası İYİ Parti yöneticilerinin tepkilerinin hatırlatılması üzerine, \"15 gelip 15 gidenler haberleri yokmuş gibi davranıyorlar\" yanıtı verdi.

Bahçeli, \"Meclisin olağanüstü toplanma çağrıları var. Yerel seçimlerin erkene alınmasına dair beklentiniz var mı\" sorusuna ise, \"Bunlar panik havarilerinin söylemleri\" diye cevap verdi.

\"Muhalefetten ekonomik saldırıya karşı destek açıklamaları geliyor. Bu süreçte liderler zirvesi yapılması veya sizin Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz söz konusu olabilir mi\" sorusuna da \"Benim değil, diğer liderlerin görüşmesinde yarar vardır\" şeklinde cevap verdi.

\"Doların yükselişinden sonra milli para seferberliği başlatıldı. MHP Genel Merkezinin kasasında bulunan bir miktar döviz çevrildi, ne kadar çevrildiğini merak ediyoruz açıkçası\" sorusuna şöyle cevap verdi:

\"MHP hazine yardımının dışında hiç bir kişi kurum ve kuruluşa el açmaz. Hazineden neyi almışsa partimizi onunla yönetmeye çalışıyoruz. Bu arada bazı değerlendirmeler yapıyorken, dövize bağlanmış olan banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Bankadan merak edenler ne kadar paramızın olduğunu sorabilirler. Ama esas merak edilenler, çok holdingden beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını döviz ne kadarını Euro ne kadarını da Türk parası aldıklarını öğrenmek isteriz.\"



