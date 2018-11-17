Bahçeli: Ordu Milletvekilimizin açıklamaları MHP'yi bağlamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt\'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi\'ni bağlamayacaktır\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamasında, Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli ve bilinmekte olduğunu söyleyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: \"Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.\"



ANKARA,(DHA)

