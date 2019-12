Bahçeli: Orada iki sanatçının kabrini ziyaret ederken çok düşünmelisin

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da partililerle yaptığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fransa'da Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret etmesini eleştirdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları:

"Orada iki sanatçının kabrini ziyaret ederken çok düşünmelisin. Sanatçılara saygımız yüksektir. Hangi düşüncede olursa olsun MHP’nin sanatçılara saygısı büyüktür. Ancak öyle dönemler vardır ki toplumun aydınlatılması görevini üstlenmiş bu insanlar siyasi istismara vesile olmamalıdır. CHP’nin Paris’te sanatçıların kabrini ziyaret etmesi onların takdiridir. Ama bu sanatçıların bir de öte yüzünü görmesi lazımdır. Bir sanatçı vardır ki vatana ihanetten 3 yıl 9 ay ceza alıp yurtdışına kaçmış. Eğer vatan hainlerine saygı gösteriyorsan cezaevindeki vatan hainlerini de saygı göster. Bir sanatçı var ki Yumurtalık hakimini silahla öldürüp yurt dışına kaçmıştır. O zaman bu milet der ki o sanatçının kabrini ziyaret ediyorsan Hakim Sefa Mutlu’nun da kabrini ve ailesini ziyaret et."





BDP’yle ittifak eleştirisi



CHP geçmiş dönemde SHP’nin yaptığını şimdi kendileri yapmaya çalışıyor.

Bu oyunları görmek bu oyunlara dur demek lazım. Kim dur diyecek sorusunu iyi bilmek lazım. Bu, MHP’dir.





Birlik çağrısı



Kucaklaşma zamanı ise kucaklaşalım. Hesap verme zamanı ise gelin hesabınızı benden alın.

Ama Türkiye’nin nereye gittiğinin farkına var. MHP’ye, yandaş bülbüller arasına katılıp, hakaret etmekten vazgeç.





Her MHP'liden 24 oy



MHP’nin hedefi 12 Haziran 2011 seçimlerinde tek başına iktidara gelmektir. Bu millet 24 boydan meydana gelmiş dalga dalga yayılmıştır. O halde her birinizden 24 oy istiyorum.