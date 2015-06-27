Bahçeli: Önüne gelen Kobani’deki iki terörist grubun kapışmasını mesele ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin yaşadıklarına dikkat çekerek, "Herkes Kobani’yle yatıp kalkıyor, Nişantaşı’ndan Yüksekova’ya kadar önüne gelen Kobani’deki iki terörist grubun kapışmasını mesele ediyor. Doğu Türkistan’daki Çin zalimliğini kimseler konuşmuyor, ağzına dahi almıyor. Kobani’ye ağlayanlar, Kaşgar’a gülüyor ve zulme ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı, "Varlığına, inancına ve kimliğine bağlı ve sadık halde yaşayan 28 Uygur Türkü 22 Haziran günü Kaşgar’da hiç acımadan katledildi. Buna karşı hiçbir insan hakları örgütünden, hiçbir demokrasi ve özgürlük sevdalısı oluşumdan tepki gelmedi Niye? Çünkü öldürülenler Türk’tü!" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: