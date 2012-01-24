Bahçeli: Önce kokuşmuş tarihinle yüzleş



T24 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fransa Senatosundan geçen yasaya tepki göstererek ‘Türk milletini zorla sanık sandalyesine çıkaracağını sananlar haddini bilmeyenlere geçmişte nasıl ders verildiğini bilmelidir’ dedi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa Senatosundan geçen ve Ermeni soykırımı iddialarının inkârını suç sayan yasa hakkında sert açıklamalarda bulundu. ‘Sarkozy yönetimi katliamla ilgili iz sürmekte kararlıysa önce kendi kokuşmuş tarihiyle yüzleşmelidir’ diyen Bahçeli Türk milletini zorla sanık sandalyesine çıkaracağını sananlar haddini bilmeyenlere geçmişte nasıl ders verildiğini bilmelidir’ şeklinde konuştu.



Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle: Türk milletinin geçmişinde soykırım yoktur. Utanacağı anlatamayacağı bir şey yoktur.



Sarkozy siyasi kaygıları nedeniyle Ermeni avukatlığına soyunacağına kendi bozuk siciline baksın.



Sarkozy yönetimi katliamla ilgili iz sürmekte kararlıysa önce kendi kokuşmuş tarihiyle yüzleşmelidir.



Türk milletini zorla sanık sandalyesine çıkaracağını sananlar haddini bilmeyenlere geçmişte nasıl ders verildiğini bilmelidir.





Kıbrıs ve Denktaş



Hatırlanacağı üzeri Başbakan Erdoğan Kıbrıs’la barış istemiş ancak bu Rum yönetiminin iştihanı kabartmıştır.



Yapılan ikinci zirve Birleşmiş Milletlerin daveti ile gerçekleşmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki kısa zaman dilimine haddinden fazla anlam yüklenmektedir.



Rumların iflah olmaz şımarıklıkları sayesinde bu zamana kadar yapılan müzakerelerden hayırlı bir sonuç alınmış değildir.



Kıbrıs'ın yeni dönemi sorunlu bir dönem olarak önümüzde durmaktadır. Şurası tartışılmazdır ki Türkiye’nin etkin ve fiili tarafı sulandırılırsa bunun bizim açımızdan kabulü olmayacaktır.

Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde ikamesi olmayan ahdi asla yabana atılmaması gereken hükümdür. Başbakan Erdoğan Suriye'yi diline dolayacağına Kıbrıs davasına odaklanmalı ve Kıbrıs Türklüğüne arka çıkmalıdır.



Çözümsüzlük çözüm değildir diyen AKP hükümeti yavru vatanı uluslararası alanda zora düşürmüştür. Başbakan'ın Kıbrıs'ta attığı adımlar duvara toslamıştır.

AKP Kıbrıs'ta akla hayale gelmeyecek çürümüş hamleler yapmış. Bu da sadece Rumların işine yaramıştır. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs sahipsiz, çaresiz ve himayesiz değildir.





'Eski Türkiye'ye itiraz



AKP’nin ‘eski’ diyerek alçaltmaya çalıştığı Türkiye katliamlarla anılmaktadır. Bu kafaya göre, eski Türkiye insan haklarını çiğneyen, kendi halkına komplolar kuran bir ülkedir.



Yeni Türkiye-Eski Türkiye gündemi, bölünmüş Türkiye’nin resmidir. AKP denen aramıza sokulmuş Truva atı, eski dediği Türkiye’de iktidar olmuştur.





