T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli: Önce kokuşmuş tarihinle yüzleş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fransa Senatosundan geçen yasaya tepki gösterdi.

24 Ocak 2012 02:00


T24 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fransa Senatosundan geçen yasaya tepki göstererek ‘Türk milletini zorla sanık sandalyesine çıkaracağını sananlar haddini bilmeyenlere geçmişte nasıl ders verildiğini bilmelidir’ dedi.

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa Senatosundan geçen ve Ermeni soykırımı iddialarının inkârını suç sayan yasa hakkında sert açıklamalarda bulundu. ‘Sarkozy yönetimi katliamla ilgili iz sürmekte kararlıysa önce kendi kokuşmuş tarihiyle yüzleşmelidir’ diyen Bahçeli Türk milletini zorla sanık sandalyesine çıkaracağını sananlar haddini bilmeyenlere geçmişte nasıl ders verildiğini bilmelidir’ şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle: Türk milletinin geçmişinde soykırım yoktur. Utanacağı anlatamayacağı bir şey yoktur.

Sarkozy siyasi kaygıları nedeniyle Ermeni avukatlığına soyunacağına kendi bozuk siciline baksın.

Sarkozy yönetimi katliamla ilgili iz sürmekte kararlıysa önce kendi kokuşmuş tarihiyle yüzleşmelidir.

Türk milletini zorla sanık sandalyesine çıkaracağını sananlar haddini bilmeyenlere geçmişte nasıl ders verildiğini bilmelidir.


Kıbrıs ve Denktaş

Hatırlanacağı üzeri Başbakan Erdoğan Kıbrıs’la barış istemiş ancak bu Rum yönetiminin iştihanı kabartmıştır.

Yapılan ikinci zirve Birleşmiş Milletlerin daveti ile gerçekleşmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki kısa zaman dilimine haddinden fazla anlam yüklenmektedir.

Rumların iflah olmaz şımarıklıkları sayesinde bu zamana kadar yapılan müzakerelerden hayırlı bir sonuç alınmış değildir.

Kıbrıs'ın yeni dönemi sorunlu bir dönem olarak önümüzde durmaktadır. Şurası tartışılmazdır ki Türkiye’nin etkin ve fiili tarafı sulandırılırsa bunun bizim açımızdan kabulü olmayacaktır.

Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde ikamesi olmayan ahdi asla yabana atılmaması gereken hükümdür. Başbakan Erdoğan Suriye'yi diline dolayacağına Kıbrıs davasına odaklanmalı ve Kıbrıs Türklüğüne arka çıkmalıdır.

Çözümsüzlük çözüm değildir diyen AKP hükümeti yavru vatanı uluslararası alanda zora düşürmüştür. Başbakan'ın Kıbrıs'ta attığı adımlar duvara toslamıştır.

AKP Kıbrıs'ta akla hayale gelmeyecek çürümüş hamleler yapmış. Bu da sadece Rumların işine yaramıştır. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs sahipsiz, çaresiz ve himayesiz değildir.


'Eski Türkiye'ye itiraz

AKP’nin ‘eski’ diyerek alçaltmaya çalıştığı Türkiye katliamlarla anılmaktadır. Bu kafaya göre, eski Türkiye insan haklarını çiğneyen, kendi halkına komplolar kuran bir ülkedir.

Yeni Türkiye-Eski Türkiye gündemi, bölünmüş Türkiye’nin resmidir. AKP denen aramıza sokulmuş Truva atı, eski dediği Türkiye’de iktidar olmuştur.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24