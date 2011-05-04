-BAHÇELİ: OMZU DÜŞÜK YÜRÜMELERLE BİR YERE VARILAMAZ ÇERKEŞ (A.A) - 04.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Argo kelimelerle, omuzu düşük yürümelerle bir yere varılamaz'' dedi. Seçim gezileri çerçevesinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesine gelen Bahçeli, MHP'li Belediye Başkanı Şükrü Tarhan'ı makamında ziyaret etti. Tarhan da Bahçeli'ye Çerkeş'in yöresel petek balından ikram etti. Bahçeli, daha sonra Çerkeşlilere seslendi. Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası yapmayı vaat ettiği anayasa değişikliğinin içeriğinden bahsetmediğine vurgu yaptı. ''Bu değişiklikte anayasanın başlangıcındaki milli değerler ne olacak?'' diye soran Bahçeli, şunları kaydetti: ''Anayasanın değişmez üç maddesi hakkında bir şey söylemiyor. Anayasada Türk milletine yer verilecek mi, iki dilli hayata yol açılacak mı? PKK'nın siyasallaşması için hukuki bir alt yapı mı olacak? Demokratik özerklik, federasyon gibi halkı kandıran, birilerine verilmiş sözü yerine getiren bir anayasa değişikliği mi olacak? Biz diyoruz ki önümüzde 39 gün var. Gazetelerin yandaşın olmuş, televizyonların yarısından fazlası senin, geri kalanını yandaşın haline getirmişsin. Elinde büyük bir imkan var. İster televizyonda anlat, istersen gazetelere ilan ver. De ki 'aziz milletim seçimlerde AKP'ye 367'nin üzerinde milletvekili çıkaracak oy istiyorum. Sebebi bir anayasa değişikliği olacaktır. Yeni anayasada şunlar şunlar olacaktır'. Bunu diyebiliyorsan bu millet okusun, tartışsın, senin dediğine 'evet' diyorsa oy versin. Ama oyunu değişik yollarla alıp milleti aldatma. Milleti felakete götürme.'' -''AYAKLANMA PROVALARI OLUYOR''- MHP lideri Bahçeli, Türkiye'de uzun zamandır ayaklanma provalarına benzer davranışların devam ettiğini öne sürdü. Bahçeli, ''Hakkari Şırnak, Diyarbakır, Van, İstanbul yanıyor. Her gün molotofkokteylleri patlıyor. Türkiye çok karmaşık bir hale gidiyor. Başbakanın umurunda değil, Cumhurbaşkanı kayıtsız. Bu karmaşıklık devam ederse, bin yıllık kardeşlik bir çatışma ortamına girer. Var olan huzurunuz da kalmayabilir'' ifadelerini kullandı. ''Argo kelimelerle, omzu düşük yürümelerle bir yere varılamaz'' diyen Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kırk çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz' dediğini anımsatarak, şunları söyledi: ''Şu zekaya bakın. Ne büyük bir tespit. Ne kadar doğru bir tespit. Sanki sağlam yumurta çıkar diyen varmış gibi kendisi bir buluş ortaya koyuyor. Çürük yumurtadan sağlam yumurta olur mu? Bunu yumurta üreticilerine sorsa bilir. Başbakan yeni keşfetmiş. Fakat 40 haramiden bir AKP 9 yılda çıktı maşallah. Başbakana buradan sesleniyorum. Kaldır şu dokunulmazlığı da Şam, Halep, Ankara bir görsün bakalım.'' Bahçeli, basın-yayın organlarının yaptıkları çalışmaları yeteri derecede yansıtmadığını belirterek, az çok demeden belde belde, ilçe ilçe, il il gezerek kendilerini millete anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Hükümetin ülkeyi iyi yönetmediğini öne süren Devlet Bahçeli, Çerkeşlilerden partisine oy istedi. Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu belirten Bahçeli, hazırladıkları projelerle bu sorunun üstesinden geleceklerini söyledi. AK Parti hükümetinin 9 yıllık iktidarlığı döneminde yorulduğunu ve dinlenmesi gerektiğini anlatan Bahçeli, iktidar olmaları halinde yolsuzluk ve kötü yönetimin hesabını soracaklarını vurguladı. Türkiye'de yaşayan yoksul vatandaşa yardım yapmanın sosyal devletin bir gerekliliği olduğuna dikkati çeken Bahçeli, buna ilişkin hazırlamış oldukları ''Hilal Kart'' projesiyle birlikte sosyal devlet gereklerini yerine getireceklerini ifade etti. Devlet Bahçeli, daha sonra Çankırı'nın Atkaracalar ve Kurşunlu ilçelerini ziyaret ederek halka hitap etti.