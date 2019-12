-BAHÇELİ: OLUMSUZLUKLARDAN BAŞBAKAN SORUMLU ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Hali hazırda gözaltında bulunan dava arkadaşlarımızın başına geleceklerden ve bundan sonraki yaşanacak olumsuzluklardan Başbakan ve hükümeti birinci derecede sorumlu olacaktır'' ifadesini kullandı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ''yandaş'' olarak nitelendirdiği basın organlarının ''hayasızca tahrik ve düzmece haberlerine tepki gösteren vatanseverlerin ve ülkücülerin gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin çok kritik bir aşamaya geldiğini'' öne sürdü. Özellikle İstanbul'da meydana gelen ve parti mensuplarını hedef alan bölücü saldırıların kurgusunun ve altyapısının AK Parti tarafından oluşturulduğunun anlaşıldığını ileri süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Özellikle, partimizin İstanbul Kazlıçeşme'deki muhteşem mitingini sabote etmek ve gölgelemek maksadıyla partililerimizin yol güzergahına PKK'lı çapulcuların çıkmasına sessiz ve tepkisiz kalınması AKP'nin gerçek niyet ve yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda MHP'nin seçim büroları harap edilmiş ve partililerimizin can ve mal güvenliği tehlikelere maruz kalmıştır. En son olarak da bir grup dava arkadaşımızın sistemli ve organize bir şekilde; partimizin Diyarbakır mitinginde provokasyon yapacakları iddiasıyla insanlık dışı yollarla gözaltına alındıkları görülmüştür. MHP'ye gönül veren ve şerefli geçmişimizin kutlu hatıralarını yüreğinde taşıyan hiçbir arkadaşımızın; şahsımı, partimizi ya da demokratik nizamı hedef alan bir tezgahın içinde yer alması düşünülemeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, ateşle oynadığını artık idrak etmeli, iftiralarla, ithamlarla, oyunlarla partimize ve dava arkadaşlarımıza çamur atmaktan bir an önce vazgeçmelidir.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''karanlık emellerle, rezil yöntemlerle ve kuşkulu vasıtalarla'' MHP'yi sindiremeyeceğini er geç anlayacağını iddia eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Hali hazırda gözaltında bulunan dava arkadaşlarımızın başına geleceklerden ve bundan sonraki yaşanacak olumsuzluklardan Başbakan ve hükümeti birinci derecede sorumlu olacaktır. AKP hükümetinin, hiçbir suçu ve günahı olmayan dava arkadaşlarımızdan pis elini çekmesi gecikmeksizin sağlanmalıdır. Aksi takdirde AKP iktidarı, bundan sonra olacakların ve ağır vebalın faturasına katlanmak zorunda kalacak ve fitne siyasetinin altında ezilip gidecektir. Demokrasiyi gerçek manasıyla içine sindirememiş olan Başbakan Erdoğan'ın kurduğu ve yönlendirdiği çeteleriyle sonuç alması asla mümkün olamayacak ve yaptıklarının hesabını maşalarıyla birlikte yakın bir zamanda verecektir. Bilinmelidir ki tahrikler ne kadar büyük olursa olsun; Milliyetçi Hareket Partisi hukukun ve demokrasinin tayin ettiği ilkelerden bir an olsun ayrılmayacaktır.'' Partisinin çıkarılmaya çalışılan kardeş kavgasının asla tarafı olmayacağını da bildiren Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan'ın kumpasları, nefreti ve hiddeti aziz milletimizin yardımıyla ve Cenab-ı Allah'ın izniyle sonuca ulaşamayacak; keskin sirke mutlaka küpüne zarar verecektir'' ifadesini kullandı. Bahçeli, MHP'nin 12 Haziran'da yapılacak olan ''hesaplaşmayı'' sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, ''Türk milletinin belirleyiciliği altında, AKP geldiği gibi gidecek ve gittiği yerde de neden olduğu tahribatların hesabını inşallah verecektir'' yorumunu yaptı.