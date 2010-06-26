Bahçeli: OHAL, Anayasal bir kurum

T24 - Olağanüstü Hal'in demokrasi ile çatışan bir yönü olmadığını savunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "kökü kazınana kadar terörle mücadele edilmesi" gerektiğini de söyledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'e karşı olanların Türkiye'deki akan kanı görmeyenler ve Türkiye'nin bölünmesi için elinden gelen gayreti gösterenler olduğunu savundu.



Bahçeli, toplu açılış törenlerine katılmak için geldiği Konya'nın Çumra ilçesindeki Sırçalı Mesire Alanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





'OHAL'in demokrasi ile çatışan bir yönü yok'





Bir gazetecinin, ''Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasıyla ilgili açıklamalarınıza farklı tepkiler geldi, terörle mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bahçeli, '' Ver kurtul siyaseti damarlarına kadar işlemiş olanlar vererek kurtulmanın yollarını arıyorlar. Onun için OHAL'e karşı olanlar Türkiye'deki akan kanı görmeyenler ve Türkiye'nin bölünmesi için elinden gelen gayreti gösterenlerdir. OHAL bir Anayasal kurumdur. Demokrasiyle çatışır bir yönü yoktur'' dedi.



Bir ülkede huzursuzluk, asayişsizlik, çatışma ve bölünme tehditleri zirveye çıkmış durumdaysa OHAL'i düşünmenin her ülke vatandaşı için görev olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



''Sözde 'analar ağlamasın' demekle bir şey bitmiyor. Kan akmasın demekle bir şey bitmiyor. Gerekli tedbirleri almak lazım. Biz MHP olarak Anayasal bir tedbiri ortaya koyuyoruz. OHAL uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Geçerler veya geçmezler bu siyasi iktidarın bileceği iştir. Ancak kan akmaya devam ederse vebali üzerlerine düşer.''



'Profesyonel askerlikte Türkiye geç kaldı mı?' sorusuna ise Bahçeli, bütün bunların hepsinin Türkiye'deki açık bir mücadeleyi gölgelemek, saptırmak ve kafaları karıştırmak için ortaya konulan şeyler olduğunu bildirdi.





'20 yıldan bu yana aynı insanlar televizyonu meşgul ediyor'





Her gün 2-3 tane şehidin verildiği bir dönemde bunların kim tarafından gündeme getirildiğine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Bahçeli, 20 yıldan beri aynı insanların aynı şekilde konuşarak televizyonları meşgul ettiğini, bu kişilerin insanların zihnini karma karışık hale getirdiğini söyledi.



Bir taraftan bu ülkenin ''silahşörlerle'', bir taraftan da ''kalemşörlerle'' mücadele ettiğini ifade eden Bahçeli, ''Ancak herkes bilsin ki Türk milleti yalnız değildir. Bunların hepsini aşacaktır. Ve Türkiye kardeşliği koruyacaktır, istikrara kavuşacaktır'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''şehit aileleri sahipsiz mi?'' sorusuna Bahçeli, şehit ailelerine 'kelle' diyecek kadar nezaketsiz olanlardan başka bir şey beklenmeyeceğini kaydetti.



Bahçeli, kökü kazınana kadar terörle mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





