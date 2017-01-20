T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli, o kitabı piyasaya çıkmadan toplattı

"Söz konusu kitapta Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarına ağır saldırı teşkil eden gerçek dışı olayların varmış gibi açıklandığı..."

20 Ocak 2017 18:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar'a dün yayımlanan yazısı nedeniyle dava üstüne dava açarken, bugün de "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını mahkeme kararıyla toplattı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yarın dağıtımına başlanacak olan Kitap, piyasaya çıkmadan Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla toplatıldı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"19.01.2017 tarihli dilekçede, Yazar Selahattin Önkıbar'ın Aydınlık Gazetesi'nin 19.01.2017 tarihli köşesindeki yazısında ve birçok diğer yayın organlarında 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' isimli bir kitap yazdığını, bu kitabın Kırmızı Kedi Yayınevinde basılarak 20.01.2017 tarihde dağıtıman başlanacağını, söz konusu kitapta Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarına ağır saldırı teşkil eden gerçek dışı olayların varmış gibi açıklandığını, kitabın dağıtılması halinde Devlet Bahçeli'nin manevi kişiliğine ağır biçimde saldırı olacağını, Devlet Bahçeli'nin mağduriyetine neden olacağını belirterek, Önkibar tarafından yazılan ve diğer davalı tarafından dağıtımının başlatılacağı bildirildiğinden, 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabın dağıtımının durdurlmasına, dağıtılan varsa toplantılmasına karar verilmesini talep etmiştir. (...) Tedbir isteyen tarafından kişilik haklarının zarar görme ihtimalinin güçlü olduğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Tedbir talebinin kabulüne, Dr. Devlet Bahçeli ile MHP ile ilgili olarak 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabın dağıtımının tedbiren durdurulmasına,, dağıtılan varsa toplantılmasına karar verildi."

Mahkemenin toplatma kararı Kırmızı Kedi Yayınevi ve Önkibar'a noter ihtarnamesiyle bildirildi. 

ETİKETLER

Devlet BahçelikitaptoplattıSelahattin Önkibartoplattımahkeme kararıDevlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24