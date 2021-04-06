Bahçeli'nin sözlerine 'Mavi Vatan' teriminin yaratıcısı Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz'den yanıt geldi

Montrö bildirisi imzalayan emekli amiraller hakkında, "Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'mavi vatan' teriminin yaratıcısı Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz'den tepki geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında 103 emekli amiralin imza attığı bildiriyle ilgili sert sözler sarf etti. Bahçeli, konuşmasında "104'lükler büyük bir suç işlemiştir, bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" ifadelerini kullandı.

Bildiride imzası bulunan emekli amiraller arasında yer alan Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Bahçeli'nin bu sözlerine sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Rengin Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan'ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş @dbdevletbahceli kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı #cemgürdeniz"

TIKLAYIN - Bahçeli'den Montrö bildirisi tepkisi: Demokrasi düşmanlarına yeşil ışık yakan 104'lükler büyük bir suç işlemişlerdir, cezasız kalmayacaktır