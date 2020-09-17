Bahçeli'nin hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nden açıklama: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" diyerek hedef göstermesinin ardından Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama geldi. TTB Merkez Konseyi adına yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. Covid - 19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur. Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir" denildi.

TIKLAYIN - Bahçeli "ihanet oluşumu" dedi, TTB'yi hedef aldı: Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı

TTB'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Salgına karşı bilgilendirme ve uyarı Türk Tabipleri Birliği’nin yasal ve etik yükümlülüğü; yaşama ve yaşatma mücadelemiz tarihsel hekimlik sorumluluğunun gereğidir!

Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir.

Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan Covid - 19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.

Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. Covid - 19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.

Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir.

TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız."

Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız

TTB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İyi ki TTB var. Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var...

Biz hekimiz, Biz Türk Tabipler Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergama'lı Galenos'tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız."

TIKLAYIN - Bahçeli'nin 'kapatılmalı' çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'ndan TTB mesajı: Şükran borçluyuz, iyi ki varsınız