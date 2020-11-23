Bahçeli'nin geçmişteki erken seçim çağrılarını hatırlatan Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli’yi rahatsız edecek beyanlara karşı hemen harekete geçti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni reform sürecine hazırlanırken, olası yol kazalarına imkân vermemek kritik bir hamle yaptığını yazdı. Bahçeli'nin siyaseten bir tehdit hissettiği zaman erken seçim çıkışı yapmaktan çekinmediğini belirten Selvi, "Yeni reform sürecinde MHP’nin desteğini önemseyen Erdoğan, Bahçeli’yi rahatsız edecek beyanlara karşı hemen harekete geçti." görüşünü savundu.

Selvi, "Yeni reform süreciyle 2023 seçimlerini kazanmayı planlarken bir siyasi kaosla karşılaşmak istemedi. Tam zamanında ve yerinde bir hamle yaptı." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Henüz reform süreci başlamadan Arınç’ın yaptığı açıklamalar üzerine Erdoğan hızlı bir şekilde yanıt verme gereği duydu. Çünkü; 1- Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala konusunda Arınç gibi düşünmüyor. 2- Hukuk ve ekonomi alanını kapsayacak olan yeni reform sürecinin amacından saptırılmasına izin vermedi. 3- Reform sürecinde yapılan açıklamaların MHP’yi rahatsız etmesine ve Cumhur İttifakı'nın zarar görmesine izin vermedi." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

TIKLAYIN | Bülent Arınç da yargıya isyan etti: Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz