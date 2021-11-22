Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu’nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamalarına ilişkin olarak, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğudur.” görüşünü savundu.

Çiçek Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "CHP’den Atatürk’ün fikirlerini, düşüncelerini, ülkülerini silen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” mesajını alan yoldaşlarına bakın, bu yolun nereye çıkacağını anlayın… Geçmişindeki öfkesiyle CHP’yi bambaşka bir hale sokan ve tüm Türkiye düşmanlarının ruhunu bulduğu parti haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu olsa olsa siyasi haramlaşmanın sembolü olur. Kılıçdaroğlu ses veriyor, sesin yankısı Demirtaş’tan geliyor. Bu CHP’den olsa olsa…" düşüncesini dile getirdi.

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