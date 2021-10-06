Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bu kez Vedat Milor'u hedef aldı: Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'u hedef aldı.

Milor, Bahçeli'nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” açıklamasına ilişkin olarak, "Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?" paylaşımını yaptı.

Milor'un paylaşımını alıntılayan Yıldıray Çiçek, "Bugüne kadar 'Ne şiş yansın, ne kebap' hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?" ifadesini kullandı.

Milor'dan yanıt

Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, ''Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.'' yanıtını verdi.