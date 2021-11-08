Bahçeli’nin danışmanı Cem Yılmaz’ı hedef aldı: Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna tepki gösteren komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Cem Yılmaz’a PKK'yı kınama, yeni bir açıklama yapma çağrısında bulunan Çiçek, “Aksi halde ‘Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var’ desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma” ifadelerini kullandı.

Yıldıray Çiçek bugün Türkgün gazetesinde “Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cem Yılmaz’ın, Rüstem Batum’un YouTube kanalında kendisine yönelttiği, “Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği “Kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz” cevabı hatırlatan Çiçek, “’Kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen’ diye tarif ettiği kişilerin ortak özelliği PKK terör örgütüne mensup olması ve bu terör örgütünü desteklemesi… Terörist Demirtaş’ın Hendek-Çukur-Kobani olaylarındaki azmettirici rolünü, terör örgütü PKK’yı en radikal bir şekilde öven açıklamalarını görerek mi söylüyor acaba bunları?” ifadelerini kullandı.

“O şehit çocuklarının babalarının katili olan terörist Demirtaş’a, o şehit çocuklarının ana ve babasının katili terör örgütü PKK’ya her atmosferde destek olan Osman Kavala’ya sahip çıkıyorsan, sana söylenecek tek söz ‘O paran, o katkın yerin dibine batsın’ olur… Ya şehit çocuklarına bunu yapmayacaksın ya da baba ve analarının katillerine sahip çıkmayacaksın. İkisini beraber yapıyorsan sana insan denmez Cem Yılmaz. Ya ileri derecede ahmaksın ya da hainliğini şehit çocuklarını istismar ederek kapatmaya çalışıyorsun? Cem Yılmaz senden bir isteğimiz var. Terör örgütü PKK’ya ağız dolusu hakaret edebilir misin? Terör örgütü PKK ve uzantılarını kınayabilir misin? Terörist Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın terör örgütü PKK’yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?” diyen Çiçek, devamında da şunları kaydetti:

“Aksi halde ‘Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var’ desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma…

Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK’lı terörist Demirtaş’ı, PKK destekçisi Osman Kavala’yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun… O yetim-öksüz şehit çocuklarının ahı sizi ömür boyu rahat bırakmasın…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.