Bahçeli'nin Ayasofya yüzüğünü yapan usta: Bir haftada yaptık, özel taşlarla tasarladık

MHP Lideri Bahçeli'nin Ayasofya yüzüğünü yapan usta, "Elle tek tek işledik. Bir haftada da bitirdik” dedi.

Taktığı ya da tasarımını yaptığı yüzüklerle dikkatleri çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya'nın açılışı öncesinde Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yüzüğü ile objektiflere poz vermişti. Bahçeli'nin yüzüğü gündemde geniş yer bulmuş ve yapımından tasarımına kadar büyük merak konusu olmuştu.

Yüzüğü yapan Yasin Yaşadı, Sözcü'den Müslüm Evci'ye konuştu. Konya'da 20 yıldır özel tasarım yüzükleri yapan Yaşadı, “Gravür sanatıyla nakşedip, ortam ışığına göre renk değiştiren taşlarla süslenen bir yüzük yaptık” dedi.

"Bir hafta sonra yüzüğü müşterimize verdik"

Yaşadı, yüzüğün serüvenini şu sözlerle anlattı:

“Ben 2000 yılından beri tasarım yüzük yapıyorum. Bu özel tasarımlarımızda özellikle kutsal değerlerimiz olan, Kâbe, Mescidi Nebevi, Kudüs, Ayasofya, Çanakkale temalarını işliyoruz. En son geçtiğimiz günlerde koleksiyoncu bir müşterimiz bizden Devlet Bahçeli için özel bir yüzük tasarlamamızı istedi. Bir hafta sonra yüzüğü müşterimize verdik.”

"Tamamen gümüşten"

Yasin Yaşadı, yüzüğün yapım aşamasını da şöyle anlattı:

“Özel tasarım Ayasofya yüzüğümüz tamamen gümüşten yapılmıştır. Yanlarına ise hilal işledik. Etrafına tek tek gravür desenleri atıldı. Yüzüğün üst taşına ise tersten oyma şeklinde Ayasofya Cami'si üç boyutlu olarak işlendi. Ardından boyama işlemi yaptık ve yüzüğü teslim ettik. Yüzük ışığa göre 7 farklı renk değiştirme özelliğine sahip.”

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