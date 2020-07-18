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Devlet Bahçeli, Ayasofya işlemeli yüzük yaptırdı

18 Temmuz 2020 15:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii’nin açılış töreni öncesi, caminin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı.

Yüzüklere olan ilgisiyle bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek Ayasofya Camii’nin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı.

Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne alınmasının ardından ilk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak. 

İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

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