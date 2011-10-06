-Bahçeli, nikah şahitliği yaptı OSMANİYE (A.A) - 05.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ''Toplu Nikah Töreni''ne katılarak, nikah şahitliği yaptı. 7 Ocak Stadyumu'nda düzenlenen törende Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından 80 çiftin nikahı kıyıldı. Törene katılan Bahçeli, Necdet Başpınar ile Ayşe Kaya'nın nikah şahitliğini yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Bahçeli, çifte bir adet de çeyrek altın hediye etti. Bahçeli daha sonra tören kapsamında 13 amatör spor kulübüne de futbol malzemesi dağıtımını yaptı. Bahçeli dağıtım töreninin ardından şarkıcı Ümit Besen'in konserini dinledi. -Ziyaretler- Bahçeli, Osmaniye programı kapsamında ziyaret ettiği Osmaniye Belediyesi'nde partililer ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesine geçen Bahçeli, Eylül ayında Siirt'in Eruh ilçesindeki çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Er Recep Cengiz'i tedavi gördüğü serviste ziyaret etti. Bir yakınını ve TEMA Vakfı Osmaniye Temsilciliği'ni ziyaret eden Bahçeli, arsasını bağışlayarak bina yapılmasını sağladığı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şube Başkanı Durmuş Öksüz, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının çok, maaşlarının da düşük olduğunu söyledi. Bahçeli de TBMM'nin 1 Ekim'de açıldığını hatırlatarak, yeni dönemde bu konunun üzerinde durmak gerektiğini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Bu arada bazı şehit yakınları da Bahçeli'den terörün bitirilmesini istedi. Ziyaret sonunda bir şehit yakını Bahçeli'ye üzerinde adı yazan kilim hediye ederken, Bahçeli kendisine ikram edilen ''püskevit''i de bir çocuğa verdi.