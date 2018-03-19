Bahçeli: Nevruz Türk'ün bahar bayramıdır, hain emellere alet etmek isteyenlere fırsat verilmemeli

Dünya genelinde birçok ülkede 21 Mart’ta kutlanılan Bahar Bayramı (Nevruz/Newroz) için bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır” dedi.

Kişisel Twitter hesabından uzun bir mesaj yayınlayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir.