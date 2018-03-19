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ÖSO, Afrin merkezini kontrol altına aldı; IKBY, 3 günlük yas ilan etti, Nevruz kutlamalarını iptal etti

Harekâtın 58. gününde Özgür Suriye Ordusu Afrin kent merkezini kontrol altına aldı

19 Mart 2018 13:32

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58'inci gününde Afrin merkezinin kontrol altına alınması nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) en büyük vilayetlerinden biri olan Süleymaniye’de üç günlük yas ilan etti. Vilayette Nevruz kutlamaları iptal edildi.

TSK, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin ilçe merkezinde kontrolü aldı. IKBY'nin en büyük vilayetlerinden Süleymaniye'nin Valisi Hafal Ebu Bakr'ın yazılı açıklamasında "Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de üç günlük yas ilan edilmiştir. Nevruz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir" sözleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün Afrin'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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