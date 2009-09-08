Bahçeli: Namuslu ol!

MHP lideri Devlet Bahçeli hükümetin Kürt açılımı konusunda ''Başbakan'ı namuslu olmaya çağırıyoruz" dedi. MHP, hükümetin Kürt açılımının Meclis'te kapalı oturumda tartışılmasına da karşı çıktı, kapalı oturuma gerek olamdığını belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetle görüşme talebi de yine MHP tarafından reddedildi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir süreci, kimseyle kapalı kapılar ardında görüşmeyeceklerini" söyledi.

Bir soru üzerine, AK Parti'nin dünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Meclis açıldığında kapalı oturumla demokratik açılım meselesini görüşme ve muhalefet liderleri ile bir araya gelme kararı alındığını belirten Paçacı, "Meclis'te kapalı oturum düzenlenmesi, son derece yanlış bir yaklaşımdır. Kapalı oturum, İçtüzüğün, 70. ve 71. maddelerinde oluşturulmuş bir uygulamadır ve kapalı oturumda görüşülen konular devlet sırrı niteliğindedir, 10 yıl da açıklanamaz" dedi.

"Hangi konuşmayı ve görüşmeyi milletten saklıyorsunuz?" diye soran Paçacı, "Bu sorunun cevabını vermek lazım. Kürt açılımını konuşacaksınız ve bilgi verecekseniz. Bu konunun da PKK terör örgütünden gizlenmesini istiyorsunuz. Zaten terör örgütünün siyasi uzantıları Meclis'te. O zaman, PKK terör örgütünün bildiği bir şeyi milletten gizlemek doğru mu?" diye konuştu.

Paçacı, "Bu açılımı millet adına yaptığınızı söylüyorsunuz, millet adına yaptığınız açılımı milletten gizlemek doğru mu? PKK'nın bildiğini milletten gizlemek doğru mu? Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Ne söylenecekse açık ve net olarak milletin huzurunda söylenmesi gerekir. Biz MHP olarak, kapalı oturumda yapılacak görüşmelerde kendi adımıza yapacağımız konuşmaların benzerini bugüne kadar halkımızla paylaştık, bundan sonra da paylaşırız" dedi.

Erdoğan'ın randevu talebine ret

Cihan Paçacı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefet partilerinin liderleriyle görüşme arayışı ile ilgili soruları da yanıtladı.

MHP ve Genel Başkanının en önemli özelliğinin, tutarlı politikalar izlemesi olduğunu ifade eden Paçacı, "Dün ne söylüyorsak bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. DTP ile 'PKK terör örgütüdür' demedi diye görüşmeyen Sayın Başbakan, bu dönemde çok rahat bir şekilde görüşmüştür. MHP, bu tür tutarsızlıklar içinde değildir. Biz, Kürt açılımı denen, ancak, önce milleti ayrıştıran sonra da Türkiye'yi bölünmeye götürecek bu süreçte söyleyeceklerimizi milletin huzurunda söyledik. Kendilerinin de yaptıkları çalışmaları milletin huzurunda yapmasını ifade ettik" dedi.

Paçacı, "Kapalı kapılar ardında ne konuşulacaktır, milletten ne gizlenecektir? Sayın Genel Başkanımızın geçmişte söyledikleriyle bundan sonra yapacakları farklılık arz etmez. Tabii ben Genel Başkan adına konuşamam. Ancak böyle bir randevuyu kabul etmeyeceği kanaatindeyim. Ne söylenecekse milletin huzurunda, açık ve net söylenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki tavrımız bunun dışında farklı olmaz. Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir süreci, kimseyle kapalı kapılar ardında görüşmeyiz" ifadesini kullandı.

CHP'li Hakkı Suha Okay da, Erdoğan'ın randevu talebiyle ilgili olarak "AK Parti'nin randevu talebi şarta bağlıdır" dedi.

Kürt açılımı çerçevesinde Meclis açıldıktan sonra ilk hafta kapalı oturum yapılacak. Hükümet bayramdan sonra ise muhalefetten randevu isteyecek.