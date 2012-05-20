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Politika

Bahçeli: Milli bayramların içeriği sulandırılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs kutlamalarına getirilen yeni uygulamayla ilgili hükümeti eleştirdi

20 Mayıs 2012 15:37

19 Mayıs kutlamalarına getirilen yeni uygulamayla ilgili hükümeti eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milli gün ya da bayramlar tahrip edilmekte, anlam ve içeriği sulandırılmaktadır'' dedi.

Hollanda Türk Federasyonu'nun (HTF) 9.Büyük Kurultayı'nda konuşan Bahçeli, "Ne var ki başta 19 Mayıs olmak üzere milli gün ya da bayramlar tahrip edilmekte, anlam ve içeriği sulandırılmaktadır. Kutlamalardan rahatsızlık duyanlar ellerine geçirdikleri dönemsel iktidar gücünü kullanarak hazımsızlıklarını ve husumetlerini göstermektedir. Malum zihniyet, milletimizin yekvücut bir halde elde ettiği başarısını ve tarihi anılarını yıpratmak için çaba içindedir. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gözden düşürülmeye çalışılmaktadır" dedi.

Kurultaya katılanlara, "Aziz millet emanetlerine gösterilen tahammülsüzlüğe sessiz kalacak mısınız" diye soran Bahçeli, salondan 'hayır' cevabının gelmesi üzerine "Bu Avrupa Türklüğünün sesi ve kararıdır. Yanlışta ısrar edenlere, kesin ikazıdır. 19 Mayıs'ı panayıra, günlük ve sıradan eğlenceye çevirmeye çalışanlara mesajıdır. Anadil şiir yarışmalarını, etnik kimlik taleplerini, 19 mayıs törenlerinin içine sıkıştıran kepazelere kuvvetli itirazdır" diye konuştu.

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