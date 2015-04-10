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Bahçeli milletvekili aday listesine giremeyenlere seslendi: Kimse üzülmesin

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından, milletvekili adayı gösterilmeyenlerle ilgili açıklama yaptı

10 Nisan 2015 02:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili adayı gösterilen ve gösterilmeyen partililerle ilgili konuşarak, ‘’Hiç kimse listeye giremedim diye üzülmemeli, girdim diye de abartılı ve afaki sevinç gösterilerine tevessül etmemelidir’’ dedi.

Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada genç ve kadın adaylara önem verildiğini vurgulayarak, hem 7 Haziran sonrasının hem de geleceğin planlamasının titizlikle yapıldığını belirtti.

 

'Nefisler aşılmadan vatana ve millete hizmet edilemeyecektir'

 

"'Ben' diyen, "ben"i öne çıkaran yanlış yoldadır diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse listeye giremedim diye üzülmemeli, girdim diye de abartılı ve afaki sevinç gösterilerine tevessül etmemelidir. Nefisler aşılmadan, egolar yenilmeden, benlik eritilmeden nimet bildiğimiz, bir ömür adadığımız vatana ve millete hizmet edilemeyecektir. “Ben” diyen, “Ben”i öne çıkaran, dünyevi çıkarlara aldanan, benden sonrası tufan anlayışında olan yanlıştadır, yanlış yoldadır. Dava insanı olmak yüksek haslet ve haysiyet gerektirir. Ufunetli vicdanlar, bayağı hırslar, bayat hevesler, dağınık arzular davayla bağdaşmaz.’’

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