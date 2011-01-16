-BAHÇELİ: MİLLET HESABINI SORAR ISPARTA (A.A) - 16.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'yi eleştirerek, ''Bu aziz millet seni adam bildi, koalisyonlardan bıktı, ekonomik krizden bunaldı acaba umut olur mu diye seni seçti. Peki sen ne yaptın. Bu millet bunların hesabını sana soracak'' dedi. Bahçeli, Isparta ziyareti kapsamında Gönen'de MHP İlçe Teşkilatı'nın hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası halka seslenen Bahçeli, seçim dönemi nedeniyle başta MHP'li belediye başkanlarının üzerinde ciddi baskılar kurulduğunu öne sürdü. ''Bugünkü iktidarın yarın muhalefet olduğunda utanıp utanmayacağını'' soran Bahçeli, mülki amirleri de uyararak, ''Onlar iktidarın görevlisi değil, devletin bir zati hizmet birimleridir'' dedi. Türkiye'de yolsuzluğun, yoksulluğun, açlığın başını alıp gittiğini, AK Parti'nin üst kurulundaki insanların servetine servet kattıklarını öne süren Bahçeli, Habur'dan gelen militanlarının da Hizbullah terör örgütü temsilcileri gibi davul zurnayla hapishaneden salınıverdiklerini belirtti. Böyle bir hükümetin nasıl başarılı olabileceğini soran Bahçeli, ''her evde patlamaya hazır birer sosyal dinamit'' bulunduğunu dile getirdi. Türkiye'de mutlu azınlık yaratıldığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu ülkelerinde krallarla dolaştığını, adına sultan, padişah denildiğini, ömrünün yarısının havada geçtiğini ifade eden Bahçeli, ''8 yıl iktidarda kaldın Gönen'e geldin mi acaba, neyi var neyi yok diye sordun mu acaba?'' dedi. Terörde, ekonomide, yolsuzlukta, işsizliğe çözüm bulmada, yoksullukta ve diğer konularda hükümetin başarısız olduğunu savunan Bahçeli, ''Bu aziz millet seni adam bildi, koalisyonlardan bıktı, ekonomik krizden bunaldı acaba umut olur mu diye seni seçti. Peki sen ne yaptın. Bu millet bunların hesabını sana soracak'' diye konuştu. Demokrasi içerisinde çözüm bulunması gerektiğini, ara rejimlerle, darbelerle çözüm bulunamayacağını vurgulayan Bahçeli, demokrasi içindeki çözümün de seçimden geçtiğini aktardı. Bu hükümetin artık yorulduğunu ve tükendiğini ileri süren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu yorgun, tükenmiş ve azmış iktidarı biraz nadasa çekmeliyiz, dinlenmeye almalıyız. Yerine 8 yıllık iktidarın hesabını soracak, Türkiye'yi toparlayacak ve geleceğe hazırlayacak bir iktidara ihtiyaç vardır. Türkiye'nin iktidarını da MHP'ye vermenizi istiyoruz. İktidar olmayı istiyorum, ülkenin sorunlarını çözmek için, millet ve devlet varlığını, terörün kökünü çözmek için İçişleri Bakanı'nı, Adalet Bakanı'nı ve Başbakan'ı, Yüce Divan'a göndererek, hesap vermelerini sağlamak için iktidar olmak istiyorum.'' -''KOALİSYON DÜŞÜNCEMİZ YOK''- Devlet Bahçeli, Eğirdir Mavigöl Oteli'nde ise partililere hitap ederken bazı kesimlerin, MHP'nin önünü tıkamak için, ''koalisyon kuracağı'' yönünde nutuklar attığını ifade ederek, ''Koalisyon düşüncemiz yok, tek başına güçlü bir şekilde iktidar olmak istiyoruz'' dedi. 2011 Haziran'da yapılacak seçimde halkın partileri iyi analiz etmesini isteyen Bahçeli, ''Bakıyorsunuz terör örgütü televizyonlarına çıkan kişi CHP Genel Başkan Yardımcısı oluyor. AKP'nin 74 tane PKK'ya sempati duyan milletvekili var. Bunlar kabul edilemez bir durumdur'' diye konuştu. Bahçeli daha sonra Ağlasun ilçesine hareket etti.