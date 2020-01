-Bahçeli: MHP'li belediyeler müfettiş akınına uğruyor ANTALYA (A.A) - 10.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''MHP'li belediyeler, 'ustalık' dönemi olarak nitelendirilen bir dönemde her türlü yalan ve yanlış şikayetler üzerine müfettiş akınına uğruyor, sorgulanıyor ve hizmetleri kısıtlanarak başarısız kılınması isteniyor'' dedi. Serik ilçesine bağlı Belkıs Belde Belediye Başkanı Remzi Yıldız'ı ziyaret eden Bahçeli, belediye hizmet binası ve su deposunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bahçeli, MHP'nin Belkıs beldesinde kurucu belediye başkanlığı özelliğini taşıdığını ve bu dönemde beldeyi köy niteliğinden şehre dönüştürdüğünü ve önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Belkıs Belediye Başkanı Remzi Yıldız'ın hizmet amacıyla çıktığı yolda karşılaştığı engelleri de iyi bildiğini ifade eden Bahçeli, ''411 belediye başkanımızın büyük bir çoğunluğunun bu durumla karşı karşıya olduğunu onların anlattıklarından daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. İktidarın bu davranışı yanlıştır'' dedi. Devlet Bahçeli, Belkıs'da yaşayan vatandaşların demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak çeşitli siyasi partilere oy vermiş olabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Demokrasi yarışı içerisinde hizmet, her dönemde başka bir partiye nasip olabilir. Böyle bir durumda belediye başkanı olan şahsiyet, burada sadece MHP'lilerin olduğunu varsayarak, MHP'ye oy vermemiş insanları yok farz ederek hizmet ederse burada gönül kırıklığı doğar. Tarafgirlik, kayırmacılık kendini gösterir. MHP'li bir kişi belediye başkanı oldu diyerek başarısız göstermek için buraya aktarılan hizmetleri engeller, müfettişlerle, imzasız şikayetlerle belediyeyi rahatsız ederse, Belkıs'taki AKP'ye oy vermiş vatandaşlar da cezalandırılmış oluyor. Bu anlayış yanlıştır, sakattır. Demokrasinin gelişmesine de büyük engel teşkil eder.'' Bahçeli, milletin büyük bir çoğunluğuyla iktidar olduğunu söyleyenlerin milleti kucaklamayı da bilmesi gerektiğini, yalan yanlış her türlü iftiraya kucak açarak insanlar arasında fitne, fesat ve nifak yaymaması gerektiğini ifade etti.