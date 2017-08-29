Bahçeli, MHP'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in istifasını mı istedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in istifasını istediği ileri sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in istifasını istediği ileri sürüldü. Çetin, iddiayı yalanlarken, kulislerde Kurban Bayramı sonrası Bahçeli’nin Çetin’i görevden alacağı konuşuluyor.

MHP’de, yönetimdeki yeni isimlerle eski isimler arasında bir tartışma olduğu iddia ediliyor. İddianın gerekçesini ise partide gerçekleştirilen il ve ilçe kurultaylarının olduğu ifade ediliyor. Kurultaylarda “Akşener’i destekleyen isimlerin de seçildiği” ileri sürülürken, bu iddialara Şefkat Çetin, birkaç ay önce Twitter hesabından yanıt vermişti. Çetin, parti içindeki bazı isimlerin fotoğraflarını yayımlayarak, “Şeref madalyası olarak taşıyorum. Türk milliyetçisiyim. Ülkücüyüm. Çizgimde zikzak yoktur” şeklinde mesajlar paylaşmıştı.

Oğan: Partime döneceğim

Öte yandan Bahçeli’nin karşısına genel başkan adayı olarak çıkan ve partiden ikinci kez ihraç edilen Sinan Oğan, hiçbir partiye geçmeyeceğini veya yeni parti kurmayacağını belirterek “En yakın zamanda partime döneceğim” dedi.