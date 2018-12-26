Bahçeli: MHP olarak Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona desteğimiz tamdır (4)

\'KÜRESEL GÜÇLERİN KATILACAĞI BİR ZİRVE YAPILMALI\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ya da Ankara\'da küresel güçlerin katılacağı bir zirve yapılmasını önererek şöyle konuştu:

\"MHP olarak, batıda ve doğuda bu kadar etkin konuma gelmişken, Orta Doğu ve dünyadaki çatışmalara son verebilecek, istikrar sağlayabilecek, demokratikleşme sürecini hızlandırabilecek diyalogları başkalarının elinde bırakmamak lazım. Erdoğan\'ın çok yönlü değerlendirme ışığında kararlı tutumu devam ederken benim şahsen önerim, İstanbul ya da Ankara\'da küresel güçlerin büyük zirvesini gerçekleştirebilecek bir daveti yapmasında yarar vardır. Bu kadar sıcak eğilim varken Orta Doğu\'da kilometrelerce uzakta istihbarat kaynaklarının tasarruflarına bırakmamak lazım. Türkiye\'nin Orta Doğu\'da istikrarı sağlayıcı bir küresel güç zirvesi yapılmasında, Orta Doğu\'daki her türlü çatışma, göçler ne varsa karşılıklı görüşmelerinde yarar vardır. \'Dünya beşten büyüktür\' sözü doğru bir sözdür. 192 ülkenin olduğu yerde \'beşe\' dünyayı teslim etmek doğru değildir.\"



\'CUMHUR İTTİFAKI SAĞLAM ZEMİNDE YÜRÜMEKTEDİR\'

Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerine de değinerek, \"MHP, 24 Haziran seçilerine yine formülle geldi. Matematiksel değerlendirme \'x\' artı \'y\' büyüktür \'z\'. \'X\' AK Parti, \'y\' MHP ve eşittir \'Cumhur İttifakı\' yüzde 52 altına düşmeyecek sonucu sağlayabilirse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde meşruiyet tartışmasından tutun, acımasız muhalefet ile ülkeyi kaosa sürükleyecek yanlışlardan Türkiye\'yi kurtarmış olur. Cumhur İttifakı devam etmektedir. Karşılıklı anlayış vardır, sağlam zeminde yürümektedir\" dedi.



BAHÇELİ\'DEN OSMANİYE JESTİ

Bahçeli, memleketi Osmaniye\'de ilçeler dahil edildiğinde AK Parti\'nin MHP\'den fazla oyu olduğunu da söyleyerek şunları kaydetti:

\"Osmaniye, AK Parti\'nin MHP\'den fazla olduğu yerdir. Ama merkezde de MHP\'nin belediye itibarıyla oyu fazla. Arzulandığı taktirde AK Parti aday çıkartabilir. Güzel yarış da yapılabilir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı, \'Cumhur İttifakı\'nın olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye\'de aday göstermemeyi prensip belirlediğini ifade etti. Ben ne yapabilirim, düşündüm. Rize\'de ben aday çıkarmasam nasıl olur? İstanbul, dikkate aldığınızda, Kasımpaşa Rize\'nin on katı. Osmaniye\'de MHP\'nin adayı kazanırsa o aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan\'ın da belediye başkanı olacaktır. Adana, Mersin ve Manisa geçmişte olduğu gibi belediye başkan adayını ortaya koyuyor. AK Parti de buna biraz ılımlı yaklaştığı kanaatindeyim. Jestler falan konuşuluyor. Jest ile rest arasında bir harf farkı vardır. Jesti reste çevirmemek lazım, üç büyükşehir bizden olacaktır.\"



BAHÇELİ: METİN AKPINAR ABUZER KADAYIF\'I SEYRETSİN

MHP Lideri, sanatçı Metin Akpınar\'ın bir televizyon programındaki sözlerini, İtalyan diktatör Benito Mussolini\'nin 1945 yılında ayağından asıldığı fotoğrafını göstererek eleştirdi. Bahçeli şöyle konuştu:

\"Konuşmalar çok hoş değildi. Mussolini, sevgilisi Clara ile ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir. 21\'inci yüzyılda Cumhuriyet\'in 100\'üncü yılı kutlanacakken 1945\'i örnek göstereceksen bu eleştiri değildir. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Metin Akpınar gibi toplumun sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü örnek teşkil etti. Hem kendisine yazık etti hem demokrasiye yazık etti. Gösterilen örnek kötü bir örnektir. Türk toplumu geleneğinde ayaktan asılma yoktur. Ayaktan asılmayı söylerseniz bunu kastediyorsunuz. Kastettiğiniz faşizmdir. \'Faşizm\' derken de lideri Erdoğan\'ı kabul ediyorsunuz demektir. Hiçbir siyasetçinin hakkında düşünülmeyecek bir durumdur. Önerim Abuzer Kadayıf\'ı seyretsin. Sosyoloji ile gerçekler arasındakini görsünler.\"



YÜZÜĞÜNÜ ANLATTI

Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü anlatarak, \"Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var\" dedi.







Nursima ÖZONUR/ ANKARA DHA