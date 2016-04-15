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Politika

Bahçeli: Paralel kurultayın toplanması şöyle dursun, düşünülmesi bile akla ziyandır

"MHP’yi ele geçirme ve kontrol altına alma amacına ulaşacaklarını sanan gafiller, şüphesiz yanıldıklarını göreceklerdir"

15 Nisan 2016 20:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhaliflerin mayıs ayının ilk haftasında kongre yapılacağı yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Korsan ve paralel kurultayın toplanması şöyle dursun, düşünülmesi bile akla ziyandır. Okyanus ötesi kaynaklı planlamalardan medet uman, vicdanını kiralayanlara umut bağlayan, böylelikle MHP’yi ele geçirme ve kontrol altına alma amacına ulaşacaklarını sanan gafiller, şüphesiz yanıldıklarını göreceklerdir" dedi.

Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Okyanus ötesi kaynaklı planlamalardan medet uman, vicdanını kiralayanlara umut bağlayan, böylelikle MHP’yi ele geçirme ve kontrol altına alma amacına ulaşacaklarını sanan gafiller, şüphesiz yanıldıklarını göreceklerdir. Olağanüstü tüzük kurultayıyla ilgili kanunsuz tarih açıklayanlar suç işlediklerini, vebal taşıdıklarını iyi bilmelidirler. Korsan ve paralel kurultayın toplanması şöyle dursun, düşünülmesi bile akla ziyandır. Kaldı ki birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir."

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