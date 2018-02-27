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Bahçeli, MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı: Konuşmaya gerek yok, görüyorsunuz

"Her şeyi siz dava arkadaşlarıma emanet ediyoruz"

27 Şubat 2018 14:03

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda genel başkan adayı olacağını ilk olarak parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine açıkladı.

Bahçeli, açıklamasında, “Partide, yuvalarında herkesin kalmasının anlam ve önemini anlatan” genel merkez binasının bir maketini de “Televizyonlarda son zamanlarda çok popüler olan bir reklam var. ‘Konuşmaya gerek yok görüyorsunuz’ diyor. Bu binanın maketini vererek kendimizi, buradaki her şeyi siz dava arkadaşlarıma emanet ediyoruz” hediye etti.

MHP'den ayrılanların Meral Akşener genel başkanlığında kurduğu İyi Parti, MHP'nin oylarını düşürmüş, Bahçeli'nin bu süreç sonrası kurultayda aday olup olmayacağı tartışma konusu olmuştu. 

2019 seçimleri için AKP ile ittifak yapan MHP, genel başkan düzeyinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme sözü vermişti. 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Bahçeli, “MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise ‘Yenikapı ruhu’yla hareket edip Erdoğan’ı destekleme kararı alır” demişti.

 

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