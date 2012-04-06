Bahçeli: MHP geçmişi için özür dilemeye hazır

MHP lideri Devlet Bahçeli, 12 Eylül davası sonucunda, dönemin tüm faillerinin cezai yaptırıma uğraması halinde, MHP'nin geçmişteki beyanlarından dolayı özür dilemeye hazır olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milliyetçi-ülkücü hareketin, 12 Eylül askeri ihtilalinin gerçek anlamda çilesini ve müşkülatını yaşadığını, bunun bedelini de işkencelerle ve idamlarla ağır bir şekilde ödediğini belirterek “Partimizin ve camiamızın herkesten önce ve fazla söyleyecek sözü ve karşılanması gereken hakkı bulunmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Eylül davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partisinin “son derece haklı ve yerinde bir şekilde”, 32 yıl önceki demokrasi karşıtı müdahaleden en çok zarar gören taraflardan birisi olması nedeniyle, yürüyen söz konusu davaya müdahil olduğunu anımsatan Bahçeli, “milliyetçi-ülkücü hareketin, 12 Eylül askeri ihtilalinin gerçek anlamda çilesini ve müşkülatını yaşadığını, bunun bedelini de işkencelerle ve idamlarla ağır bir şekilde ödediğini” kaydetti.

Bu konuda partisinin ve camiasının herkesten önce ve fazla söyleyecek sözü ve karşılanması gereken hakkı bulunduğunu ileri süren Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül Referandumu'nun öncesi ve sonrasında yaptığı değerlendirmelerde, iktidarın asıl amacının; 12 Eylül askeri ihtilalini yargılamak olmadığını, bunun da hukuk mantığı açısından mümkün görülmediğini değişik vesilelerle gündeme getirmiştir.

Nitekim Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması, AKP tarafından istismar malzemesi yapılmış ve Türkiye'nin tekrar yeni bir kutuplaşmanın içine sokulması bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.”

AK Parti'nin geçmişin kanlı ve karanlık dönemleriyle hesaplaşmak gibi bir derdinin bulunmadığını iddia eden Bahçeli, “asıl maksadın Türk milletini oyalamak, Türkiye'yi meşgul etmek” olduğunu öne sürdü.

'MHP özür dilemeye hazır'

Açıklamasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'nin 12 Eylül davasında müdahil olmasıyla ilgili sözlerini de eleştiren Bahçeli, bunun siyasi nezaketle bağdaşmadığını savundu.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda, dönemin tüm faillerinin cezai yaptırıma uğraması halinde, MHP'nin geçmişteki beyanlarından dolayı özür dilemeye hazır olduğunu ifade eden Bahçeli, yargılamadan herhangi bir sonucun çıkmaması durumunda Başbakan Erdoğan'ın da aynı davranışı Türk milletine göstermesi gerekeceğini belirtti.

Bahçeli, 12 Eylül davasının görülmesi sırasında, mahkeme dışında toplanan bazı “marjinal sol grupların, milliyetçi-ülkücü harekete yönelik hakaretamiz sözlerini densizlik ve sorumsuzluk örneği” olarak niteledi.

Geçmişin acılarını deşmeye tevessül etmenin, yarım kalan bir hesaplaşma varmışcasına tavır almanın şuursuzluk ve seviyesizlik olduğunu bildiren Bahçeli, iki yanlıştan bir doğrunun çıkmayacağının tarafların iyi bilmesi gerektiğini savundu.