Bahçeli: Medya bize destek olmuyor

T24 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın MHP'ye yeteri kadar destek olmadığını söyledi.



Bahçeli, "Özellikle televizyonların ve basının yeterli desteğine sahip olmayan bir siyasi parti olarak tek bir imkanımız var, o da halka ulaşmaktır." dedi.



İstanbul'da seçim çalışmalarını yürüten Devlet Bahçeli, Bayrampaşa'da vatandaşlara seslendi. Medyanın MHP'ye fazla destek vermediğini savunan Devlet Bahçeli, "Seçimler münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi imkanlarını ve zamanını en iyi değerlendirmek amacıyla bütün siyasi partilerimizden önce bir dizi seçim faaliyeti planlamış ve bunu uygulamaya koymuştur. Özellikle televizyonların ve basının yeterli desteğine sahip olmayan bir siyasi parti olarak, aşırı şekilde iktidara yandaşlık yapan, iktidarın her politikasını sabahtan akşama kadar ballandıra ballandıra yayınlayan bu propaganda karşısında bir tek imkanımız halkımıza ulaşmak olmaktadır."



İktidarı eleştiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu iktidar döneminde milletvekili sayısı her iki seçim döneminde 330'un üzerinde olmuş ve bu sayısal çoğunluk iktidarın siz vatandaşlara vadettiklerinin bütünü yerine getirebilecek bir iktidar gücü olarak tezahür etmiş, dolayısıyla bu iktidarın almayacağı karar, çıkartamayacağı bir yasa ve uygulayamayacağı bir sosyal ve ekonomik politika olamaz. Ama 9 yıla yaklaşan süre içerisinde hala bu iktidar sözlerini yerine getirememiş, ekonomide 'sat kurtulcu' milli meselelerde 'ver kurtulcu' uluslararası politikalarda teslimiyetçi, terörizm karşısında tavizci ve yakın çevreleri açısından 'kazan kazan' politikası takip eden bir iktidar olmuştur."





