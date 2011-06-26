Bahçeli: Meclis'te yemin edeceğiz

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli, Engin Alan’ın tahliye edilmemesine rağmen Meclis’e giderek yemin törenine katılacaklarını açıkladı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Engin Alan’la ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM'nin saygınlığına ve millet iradesinin vazgeçilmezliğine inandığından dolayı, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katılacak ve demokrasinin işlemesine destek verecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, vahim bir hal alan siyasi ve demokrasi krizinin, güdümlü yargı yoluyla ya da boykot niyetleriyle değil, TBMM içerisinde aşılacağına yürekten inanmaktadır.

Başta Sayın Engin Alan olmak üzere, milletvekili seçilen ve halen cezaevinde bulunan şahısların, itirazlarına rağmen tutukluluk hallerinin devam etmesi tam anlamıyla hukuk skandalıdır. Bu demokrasi ayıbının bir üst mahkeme tarafından ortadan kaldırılması her şeyden öncelikli hale gelmiştir.

Halen cezaevinde bulunan milletvekillerinin; 'kaçma, saklanma ve delilleri karartma' şüphesi doğrultusunda tutukluluk hallerinin devam etmesi yanlı karar veren ve siyasallaşmış yargının en bariz örneğidir."