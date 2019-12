-BAHÇELİ: MASKELERİ ARENA'DA DÜŞTÜ TBMM (A.A) - 25.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''ileri demokrasinin sözde savunucularının çirkin maskesinin Türk Telekom Arena Stadyumu'nda bir kez daha yerlere düştüğünü, kırıldığını ve dağıldığını'' savunarak, ''Sanırsınız ki Başbakan Erdoğan servetinden ayırdığı paralarla ya da çocuklarının rızkından keserek stadyum yapılmasına katkı sağlamıştır'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin, Türk milletinin geleceği üzerinde kumar oynayanlara ve buna ortam hazırlayanlara büyük bir ders olacağını kaydetti. Hükümetin ''her türlü tahribatı, tefrikası, talanı, talihsizliği, takatsizliği, tahrifatı ve tarumarının çok yakın bir zaman sonra tarihe karışacağını'' dile getiren Bahçeli, milletin büyük çoğunluğunun artık kararını verdiğini, ancak bunu halihazırda belli etmediğini ileri sürdü. Bahçeli, ''Çünkü AKP tehditkardır, acımasızdır ve insafsızdır. İktidar partisi aba altından sopa gösterircesine, kış aylarını yaşadığımız şu günlerde, yoksul kardeşlerimizi yardımlarla kontrol altında tutmaya çalışmaktadır'' dedi. Bahçeli, ''Recep Tayyip Erdoğan için bitiş çizgisi görünmüş, tahrik ve öfke dolu sesinin kısılacağı ve mahkeme önlerinde ayakta bekleyeceği günler yakınlaşmıştır'' diye konuştu. -KOMŞU ÜLKELERDEKİ OLAYLAR- Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkelerin kaynadığını ve toplumsal karışıklıkların ateşinin hızla yükseldiğini ifade eden Bahçeli, ''Tunus'taki gösteriler ve sonrasında meydan gelen gelişmeler üzerine hepimizin iyi düşünmesi gerekmektedir. Tunus'u 23 yıl yöneten cumhurbaşkanının, yolsuzlukları ayyuka çıkınca ülkesini terk etmek zorunda kalması da ibretlik bir hadise olmuştur'' dedi. Türkiye'yi de doğrudan etkileyebilecek bir özelliğe sahip komşu coğrafyalarda istikrarın ve güvenliğin bir an önce hakim olmasını dileyen Bahçeli, ''Bu son gelişmelerden AKP hükümetinin de azami ölçüde gerekli sonuçları çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş iktidar yıllarının vicdan muhasebesini ve ahlaki değerlendirmesini yaparak hesap vermek için bugünden hazırlıklara başlamasının yararlı olacağına da yürekten inanıyorum'' diye konuştu. -TÜRK TELEKOM ARENA'DAKİ OLAYLAR- Başbakan Erdoğan'ın ''herkesle kavgalı olduğunu ve hoşgörüyle birlikte tevazunun kendisine ne kadar yabancı olduğunu da her fırsatta ispatladığını'' savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Çocukluğunda, mahalle aralarında kağıttan toplarla oynadığını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan yetişkinliğinde de Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamış ve tahrip etmiştir. Bu zihniyet sahibi için önemli olan sporun hoşgörüsü, ahlakı, çevikliği, centilmenliği ve dinamizmi değildir. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Başbakan Erdoğan ve hükümeti her alanda olduğu gibi sporda da gedikler açmaya çalışmış, hükümet etme gücüyle siyasetin merkezine çekmek için her şirret yolu denemiştir. Nitekim Galatasaray Kulübümüzün yeni stadyumunun açılış törenlerinde bunu bir kez daha görme fırsatımız olmuştur. Stadın açılışında kulüp taraftarlarını tahrik edici konuşmalar, bu zamana kadar biriken toplumsal tepkinin ateşini yükseltmiş ve protestolara neden olmuştur. Öyle ki TOKİ Başkanı olan zatın tariz dolu ve zan altında bırakan sözleri, haklı bir infiale neden olmuş ve patron edasıyla yaptığı konuşmasının cevabını misliyle almıştır. Tribünde alacaklı gibi oturan Başbakan Erdoğan da, Galatasaray taraftarı kardeşlerimizin tepkisini soğukkanlılıkla ve olgunlukla karşılamak yerine stadyumu terk etmiş ve sinirlerine yine hakim olamamıştır. Sonrasında ise stadyumu yapanın ve parayı verenin kendileri olduğunu ısrar vurgulamış ve kendisine yönelik organize bir hareketin olduğunu ifade etmiştir. Üstelik danışmanından siyasetçisine tüm AKP yandaşları Galatasaray taraftarlarına en pis ve iğrenç hakaretlerle saldırmışlar ve protestoları en hafifinden nankörlükle itham etmişlerdir. Soruşturmalar açılmış ve kameraların izlenmesiyle demokratik tepkisini gösterenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun aynısını AKP zihniyeti, geçmişte şehit cenazelerine katılan dava arkadaşlarımıza yönelik de uygulamıştı ve kameralarla ve zor kullanarak kendisine yönelen tepkileri durduracağını zannetmişti. İleri demokrasinin sözde savunucularının çirkin maskesi Türk Telekom Arena Stadyumunda bir kez daha yerlere düşmüş ve kırılıp, dağılmıştır. Bu zihniyet sahipleri için demokrasi ve ifade özgürlüğü yalnızca kendilerinin anladığı ve dilediği şekilde olmalıdır. Başbakan'ı övmeyen, minnet duymayan, şükran gösterileri yapmayan ve sözüm ona lütfettiği yardımlardan dolayı el etek öpmeyen kim varsa organize işlerin bir parçasıdır. Sanırsınız ki Başbakan Erdoğan servetinden ayırdığı paralarla ya da çocuklarının rızkından keserek stadyum yapılmasına katkı sağlamıştır.'' -MİLLETİN CEBİNDEN KARŞILANIYOR- Türkiye'nin krallık, emirlik, şahlık, sultanlık değil, milletin egemenliğiyle vücut bulmuş bir Cumhuriyet olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Hükümet olarak yaptığınız harcamalar kendi özel hazinenizden değil, milletimizin cebinden karşılanmaktadır. Tabiidir ki milletten aldığınızı yine millete vereceksiniz ve bundan dolayı da minnet duyulmasını asla beklemeyeceksiniz'' dedi. Yurdun her köşesine yapılacak hizmetlerin milletin hakkı, helali olduğunu ve bedellerinin de vergilerle karşılandığını ifade eden Bahçeli, ''Bu gerçeği görmeden ya da yok farz ederek; 'verdim, yaptım, dağıttım, yardım ettim' türünden söz ya da imalar Türk milletine karşı yapılacak en büyük yanlış ve hakarettir. Bir tarafta yoksul kardeşimize makarna, un, yağ, kömür dağıtarak siyasi baskı altında tutan; öbür tarafta da 'stadyumu ben yaptım, tabi olun' diyen çürümüş ve alçalmış zihniyetin takdir edersiniz ki iyi niyetinden, samimiyetinden ve alicenaplığından bahsetmemiz mümkün değildir'' diye konuştu. Bahçeli, her ne sebeple olursa olsun, toplu halde bulunulan yerlerde demokratik itirazların kullanılmasında aşırıya kaçılmaması, başka kapılar aralanmaması, küfür ve hakarete varan sözlere tevessül edilmemesi gerektiğini söyledi.