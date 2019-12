-BAHÇELİ LİBYA POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya'ya müdahaleyle ilgili, ''Başbakan Erdoğan ve hükümetinin bu gelişmeler karşısında sergilediği kararsız ve çelişkili tutum her bakımdan ibret ve esef vericidir. Hiçbir fikri hazırlığı ve stratejisi olmayan hükümet gelişmeler karşısında tavrını belirleyememekte, sürekli yalpalamakta, pusulasız bir şekilde savrulmakta ve sürüklenmektedir. Nerede durduğu, ne düşündüğü ve neyi savunduğu anlaşılamamaktadır'' dedi. Bahçeli, ''Libya'ya düzenlenen askeri müdahale'' konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da başlayan halk hareketlerinin her ülkenin iç şartlarının ve dinamiklerinin yönlendireceği değişim ve dönüşüm süreçleriyle ve kan dökülmeden sonuçlanmasının uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için hayati önem arz ettiğini belirtti. Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin bu bölgede oluşacak yeni siyasi yapılarda etkili olmak için yaptıkları müdahalelerin endişe verici olduğunu ifade eden Bahçeli, bugün bölgede harekete geçen iç dinamikler ve dış müdahalelerin Büyük Ortadoğu Projesinin yeni bir aşamasına geçildiği ve bölgenin siyasi mimarisinin Batılı ülkelerin çıkarlarına uygun olarak tanzim edilmesine çalışıldığı izlenimini güçlendirdiğine dikkati çekti. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Başbakan Erdoğan ve hükümetinin bu gelişmeler karşısında sergilediği kararsız ve çelişkili tutum her bakımdan ibret ve esef vericidir. Hiçbir fikri hazırlığı ve stratejisi olmayan hükümet gelişmeler karşısında tavrını belirleyememekte, sürekli yalpalamakta, pusulasız bir şekilde savrulmakta ve sürüklenmektedir. Nerede durduğu, ne düşündüğü ve neyi savunduğu anlaşılamamaktadır. İlk önce 'NATO'nun Libya'da ne işi var' diyen Başbakan, NATO'daki süreçlerde devre dışı kalınca, bu kez askeri harekatın NATO şemsiyesi altına alınması için sözde ön şartlarla ortaya çıkmış ve Türk kamuoyundaki imajını kurtarmak için NATO ile sanal müzakereler başlatmıştır. Bunun arkasında da ABD Başkanı Obama ile 21 Martta yaptığı görüşmede Libya'ya müdahalenin NATO komuta-kontrol imkanları kullanılarak NATO içine alınmasına onay vermiştir. Birleşmiş Milletler ve NATO şemsiyeleri arasında gidip gelen, harekatın uluslararası meşruiyet konularında tutumunu ve tavrını bir türlü belirleyemeyen ve Türkiye'nin bu harekatın neresinde durduğuna açıklık kazandıramayan Başbakan, çelişkili beyanlarla sürekli patinaj yapmıştır. Bunun sonucu Türkiye'nin uluslararası itibarı da yara almıştır. Bu gerçekler, AKP'nin Türkiye'yi 'gündem belirleyen, düzen kuran ve sözü dinlenen itibarlı bir ülke haline getirdikleri' söylemlerinin kuyruklu bir yalan olduğunu bir kez daha göstermiştir.'' Libya'da uçuşa yasak bölge ihdası ve sivillerin korunması için alınacak tedbirlerin BM kararında belirlenen çerçevenin içinde kalmasının hayati önem taşıdığını belirten Bahçeli, Libya'da iç savaş riskinin önlenmesi ve bir an önce ateşkesin sağlaması için çaba harcanmasının elzem olduğunu ifade etti. Bahçeli, Libya'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ve askeri müdahalenin ülkenin işgaliyle sonuçlanmamasının da uluslararası camianın ortak hedefi olması gerektiğinine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Konunun Türkiye açısından arz ettiği diğer bir önem ve hassasiyet de Libya emsalinin ilerde başka ülkeler için de kullanılabilecek olması ihtimalidir. Bir ülkedeki iç gelişmeler karşısında, bunun keyfi ve sınırsız askeri müdahaleye ve işgale gerekçe olarak kullanılmasının, ahlaki, siyasi ve hukuki meşruiyet temelinde yoksun olacağı ortadadır. Türkiye'nin milli birliğini ve varlığını tehdit eden, kanlı terörden beslenen etnik bölücülerin ve dış destekçilerinin bu yönde oluşturulacak bir emsali bahane olarak kullanmak, bölücü emelleri için bundan yararlanmak isteyebileceklerinin hatırda tutulması kaçınılmazdır. AKP hükümetinin buna imkan verecek ve zemin hazırlayacak tutumlardan özenle kaçınması, Türk milletinin beklentisidir.