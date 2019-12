-BAHÇELİ, KÜTAHYA'DA ÖLDÜRÜLEN GENCİN MEZARINI ZİYARET ETTİ KÜTAHYA (A.A) - 13.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da üniversite öğrencisi Hasan Şimşek'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, ''Her üniversitede 15-20 kişiyi geçmeyen çapulcular, üniversitedeki huzuru, eğitimi, güveni ortadan kaldırabilecek eylem denemeleri ortaya koymaktadırlar'' dedi. Bahçeli, Ankara'dan karayoluyla geldiği Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin köyünde, 10 Kasımda Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Yerleşkesi girişindeki kavgada bıçaklanarak öldürülen DPÜ Kütahya Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şimşek'in mezarını ziyaret ederek, dua etti. Buradan il merkezine geçen Bahçeli, ölen gencin babası Mehmet ve annesi Hatice Şimşek'i Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Bahçeli, daha sonra partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ''Değerli ülküdaşımız Hasan Şimşek, hunharca bir saldırı sonrası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bu bütün Türk milletini, üniversite gençliğini ve milliyetçi, ülkücü hareketin mensuplarını derinden üzmüştür'' diye konuştu. Gelişmelerin üzücü olduğunu belirten Bahçeli, üniversitelerde terörün yeniden yaygınlaştırılmak istendiğini savunarak, şöyle devam etti: ''Her üniversitede 15-20 kişiyi geçmeyen çapulcular, üniversitedeki huzuru, eğitimi, güveni ortadan kaldırabilecek eylem denemeleri ortaya koymaktadırlar. Bugünkü siyasi iktidar, bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmakta, demokratik açılım zırvasıyla da bu tür eylemleri yapmak isteyenleri cesaretlendirmektedir. Hasan Şimşek kardeşimizin vefatına sebep olan caniler şu an adliyededir. İsteğimiz adliyenin hiçbir gölge ve leke altında kalmaksızın olayın üzerine kararlılıkla gitmesi ve faili olan kimler ise gerekli cezanın verilmesi yolunda acilen adımlar atmasıdır. Emniyet güçleri de bu tür eylemlerin arkasında ne gibi bir faaliyet alanı bulunmaktadır, bu caniler nerelere dayanmaktadır, nerelerden emir almaktadır, bunları da çok yönlü incelemelidir. Üniversitelerde yayılma eğilimi gösteren bu PKK çapulcularına fırsat tanımayacak, göz açtırmayacak her türlü tedbirin alınmasını beklemekteyiz. Bu konuda kararlılığımız, azmimiz devam etmektedir.'' -GENÇLERE SÜKUNET ÇAĞRISI- Bahçeli, bu tür cinayetlerin arkasını bırakmayacaklarını ifade ederek, olayları çok yakından takip ettiklerini anlattı. Türk gençliğine sükunet çağrısında bulunan Bahçeli, şunları söyledi: ''Bütün Türk gençliğine, özellikle de ülkücü gençliğe, hangi tahrik olursa olsun, kim hangi saldırılarda bulunursa bulunsun, hiçbir karşılık vermeksizin ülkeyi yönetenlerin sorumluluğuna bırakarak, emniyetin tüm tedbirleri alması taleplerini yoğunlaştırmalarını istemekteyim. Burada ihmali olan, göz kapatan, bölücü terörlerle ilgili gelen bilgiler karşısında sessiz kalan, onları örtülü bir şekilde himaye eden emniyet güçleri varsa da bilinmelidir ki bir gün bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. DPÜ öğrencilerinin, Kütahya Ülkü Ocakları teşkilatımız ve mensuplarının, ülkücü ve milliyetçi camianın, milletimizin başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun.''