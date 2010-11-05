T24 - Referandum sonrasında tabanını yitirdiği iddiasıyla eleştirilen MHP'nin lideri Devlet Bahçeli küskünleri partiye geri çağırıyor.



Bahçeli'nin amacı eski yeni tüm ülkücüleri MHP çatısı altında birleştirmek. Bunun için harekete geçti. Görüşeceği ve yeniden partisinin çatısı altına çağıracağı isimleri belirledi.



Bahçeli, ilk olarak Koray Aydın, Ümit Özdağ başta olmak üzere Sadi Somuncuoğlu, Ali Güngör gibi partiye küskün olan isimlerle baş başa görüşme turu başlattı.



Aydın'ı kahve içmeye çağıran Bahçeli'nin, bir buçuk saat süren görüşmede, 'Ülkenin ve toplumun bekası için gelin birlikte çalışalım' dediği öğrenildi.



Eski AKP'li Başesgioğlu ile de görüştü



Bahçeli, geçtiğimiz günlerde de eski AK Partili Bakan Murat Başesgioğlu ile genel merkezde bir araya geldi.



Apo'yu Kenya'dan getiren komutanla görüştü



Vatan Gazetesi'nin haberine göre Bahçeli, dün de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ı Kenya’dan getiren komutan olarak tanınan emekli Korgeneral Engin Alan ile görüştü. Bahçeli’nin bir araya geldiği diğer bir ilginç isim de, 1997’de Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından yapılan kurultayda “Yaşasın hainler için illegalite” diye bağıran dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Her iki görüşme de MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’nin daveti üzerine gerçekleşti. Alan ve Karamahmutoğlu’nun, Bahçeli’ye güçbirliği konusunda destek verdikleri öğrenildi. Alan’ın MHP’ye katılacağı, Karamahmutoğlu’nun da 13 yıl sonra partiye döneceği iddia edildi. Alan’ın ismi Balyoz darbe planı iddianamesinden de geçti.



Bahçeli, dün MHP eski Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici’nin annesinin cenazesinde de ülkücü kökenli eski bakanlardan Yaşar Okuyan ve CHP’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili İlhan Kesici ile bir araya geldi



