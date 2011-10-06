Bahçeli: Kürt kardeşlerinizi kucaklayınız

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'Murat 124 ile böyle poz verilir'

'Kürt kökenli kardeşlerinizi kucaklayınız'





MHP'nin uzlaşma komisyonu üyeleri



Memleketi Osmaniye'de temaslarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, farklı bir portre çizdi. Osmaniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden Bahçeli, modifiye edilmiş 1972 model Murat 124 ile poz verdi.Murat 124'ün direksiyonuna geçen Bahçeli, otomobili çalıştırarak gazetecilere poz verdi. Otomobilden inen Bahçeli, bu kez kapıya kolunu dayayarak "Araba ile böyle poz verilir" dedi. Bu sırada kapının üzerindeki parça koptu ancak Bahçeli'nin esprisi partililerin gülüşmesine sebep oldu.Eski Fıstıkçılar Çarşısı'nın bulunduğu yere yaptırılan Yeraltı Otoparkı ve Meydan Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada da kardeşlik mesajı verdi. Parti olarak terör ve bölücülük konusunda atılacak her adımı destekleyeceklerini, buna yönelik kararların arkasında duracaklarını belirten Bahçeli, tezkerenin ardından Kandil'e Türk bayrağı çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ardından hemşehrilerine şu çağrıyı yaptı: "Bin yıllık kardeşlik hukukunu korumak konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Osmaniye'de bulunan ve bin yıllık kardeşliğimizin temsili olan, nereden gelirse gelsin artık Osmaniyeli olan bütün Kürt kökenli kardeşlerinizi kucaklayınız. Bu milletin hiçbir ferdini göz ardı etmeyiniz, edemeyiz. Kürt kökenli kardeşlerimizle terörü ilişkilendirmeye çalışanları iyi niyetli göremeyiz. Bütün halinde, birlik ruhu içinde yaşayacaksak her vatandaşımızı kutsal bir emanet, incitilmemesi gereken bir değer olarak kabul etmeliyiz. Bizim ilkemiz, hedefimiz ve yeminimiz buna yöneliktir. Bu konuda Osmaniye'nin katkısına ve desteğine ihtiyaç vardır.''MHP'nin anayasa uzlaşma komisyonu için görevlendirdiği isimler belli oldu. Görevlendirmeye ilişkin yazıyı MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Buna göre anayasa hazırlık komisyonunda MHP'den Konya Milletvekili Faruk Bal, Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk görev yapacak. AK Parti daha önce Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirmişti. CHP'nin belirlediği isimler ise Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Konya Milletvekili Atilla Kart ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen'di. BDP grubundan ise uzlaşma komisyonunda görev alacak isimler henüz bildirilmedi.