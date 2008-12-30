Bahçeli 'kol'a taktı

MHP lideri Bahçeli, KA-DER’in kadın adayları desteklemek için hazırlattığı afişlere, ‘Beni siyasi rakibim Erdoğan’ın kolları altına girmiş gibi gösteriyor’ diyerek dava açtı. Bahçeli afişlere yayın yasağı da istedi.



Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) yerel seçimlerde kadınların desteklenmesi için başlattığı ‘Gerçek Demokrasi İçin Yüzde 50 Kadın Aday’ kampanyasının afişlerine kızan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dava açtı. Bahçeli, kendisini ‘siyasi rakibi Erdoğan’ın kolları altına girmiş, gibi gösterdiğini’ iddia ettiği afişlerin yasaklanmasını istedi

Bahçeli’nin avukatı Mithat Burak Başkale tarafından Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, afişin Bahçeli’nin şahsını hedef aldığı ve ‘kişilik haklarına tecavüz niteliğinde’ olduğu ileri sürüldü.



Dava dilekçesinde ‘afişlerin müvekkilin lideri olduğu partinin seçmenleri ve sevenleri arasında da infiale yol açma ihtimali’ olduğu ileri sürülürken, ‘telafisi mümkün olmayan zararların meydana gelmesini önlemek amacıyla’ fotoğrafın görsel basın ve internette kullanımının durdurulması ve afişlerin tedbiren toplatılması da istenildi.



Dilekçede şu iddialara yer verildi: “Davaya konu fotoğraf fotomontajdır. Davalı afişleri vermekteki amacından uzaklaşarak, halkta kadınların siyasette daha çok etkin olmasına dikkat çekmek yerine, Bahçeli’yi siyasi rakibi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kolları altına girmiş gibi göstermiştir. Davalı afişleriyle Bahçeli’yi ve lideri bulunduğu MHP’yi, başta seçmen kitlesi olmak üzere toplum nazarında küçük düşürücü bir durumda bırakmıştır. Bu fotomontaj fotoğrafın, yerel seçimler öncesi kullanılmasının müvekkilin lideri bulunduğu siyasi harekete zarar verici ve siyasi rekabeti engelleyici boyuta ulaşma ihtimali vardır.”



'Tahammül sınırları dar'



Böyle bir tepki beklemediklerini belirten KA-DER Başkanı Hülya Gülbahar, “Bu birbirimize ve mizaha tahammül sınırlarının ne kadar dar olduğunu gösteriyor. Böyle bir esprinin dava konusu olması, yerel seçimlerden önce Türkiye için bir ön sınav niteliği taşıyor. Afişin toplatılacağına inanmak istemiyoruz.”

